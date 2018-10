Durant aquest mes d’octubre està previst que es reparteixin als 12 municipis berguedans on s’ha d’implantar el sistema de recollida de residus porta a porta, els kits de bujols i bosses per unitat familiar. A municipis com Gironella, Puig-reig, Bagà, Guardiola i La Pobla ja s’han començat a repartir. Les famílies reben una carta a casa amb un formulari que han de dur emplenat a l’espai per recollir els kits, que consten de diferents bujols o galledes per fer la tria selectiva.

Els primers dies de repartiment han originat cues i alguna descoordinació entre el consell comarcal, l’empresa encarregada del sistema i els ajuntaments, fet que ha ocasionat desconcert entre els usuaris i que en alguns pobles s’hagin hagut d’habilitar més dies per repartir el material

A partir del dia 14 començarà el servei de recollida porta a porta. El primer canvi que es veurà ja pels carrers és la desaparició dels contenidors grocs pel plàstic, blaus pel paper i marrons per orgànica. Només quedaran els verds pel vidre, els de recollida d’oli de cuina i els de roba per ong’s. A Berga aquest canvi es farà la darrera setmana d’octubre

Un dels aspectes més controvertits del sistema és el control dels bujols a través d’un codi informàtic, un mitjà que segons el Consell Comarcal és necessari per calcular la taxa a partir de l’any vinent

A partir de l’entrada en funcionament del sistema, informadors del consell degudament identificats assessoraran a les famílies per tal que facin correctament la tria i que en cap cas son agents sancionadors. Des del Consell confien que tota la ciutadania, ajuntaments i empreses del Berguedà col·laborin en la posada en marxa del nou servei que ha de permetre a la comarca reduir les tones de brossa que enviem a l’abocador i augmentar la ratio de reciclatge que actualment és de les més baixes del país.