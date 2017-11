Conama Local València 2017, un congrés per dissenyar ciutats més naturals i sostenibles

València acull els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2017 la Trobada de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat (Conama Local), un congrés emblemàtic sobre medi ambient i entorn urbà que en aquesta edició organitza la Fundació Conama amb l’Ajuntament de València i que es durà a terme a Las Naves Espai d'Innovació. Més d'un centenar de ponents de diversos països europeus provinents de l'administració pública, l'empresa, el tercer sector i la universitat compartiran idees sobre com crear ciutats més verdes, sostenibles i inclusives socialment.



Durant el congrés es compartiran experiències d'èxit i s'abordaran els reptes futurs que afronten les ciutats tenint com a marc la Nova Agenda Urbana de l'ONU i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i amb l'escalfament global i l'economia circular com a desafiaments principals de la societat al segle XXI.



El lema d'aquesta trobada és “Les ciutats connecten naturalment” i fa referència a la necessitat que tenen de reduir la seva petjada ecològica i d'harmonitzar la seva relació amb l'entorn proper. Aquesta connexió natural de les ciutats té també una segona lectura i és que les pròpies urbs connecten entre elles. "Les ciutats comparteixen reptes i oportunitats i poden intercanviar experiències i generar estratègies comunes. La puixança de les xarxes de ciutats nacionals i internacionals que treballen per la sostenibilitat és una prova del poder transformador de les urbs", afirma Gonzalo Echagüe, president de la Fundació Conama.



Entre les sessions del congrés hi haurà diverses dedicades a l'adaptació al canvi climàtic en els entorns urbans en què intervindran portaveus de la Direcció General d'Acció pel Clima i de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic al costat de representants de diverses ciutats espanyoles capdavanteres en la matèria. També tindrà lloc una reunió de diputacions sobre adaptació i un taller pràctic per compartir experiències. A la sessió específica sobre la Nova Agenda Urbana intervindran Antonio Aguilar, director general d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment i Ruud Schuthof, director regional de l'ICLEI (Iniciativa de Governs Locals per la Sostenibilitat).



L'àmbit de la mobilitat s'abordarà en diverses sessions que reuniran a experts com Salvador Rueda, creador de les superilles de Barcelona i gestors municipals de Vitòria-Gasteiz, Madrid, Pontevedra, Múrcia o Madrid. A més, hi haurà debats dedicats a la renovació del transport públic, la mobilitat en els entorns educatius i l'electrificació de la mobilitat, amb participació de gestors de serveis de vehicles elèctrics i compartits.



El puixant tema de la renaturalització de les ciutats es tractarà en diverses sessions en què intervindran experts com el geògraf Martí Boada, el degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid José María Ezquiaga o el ecodissenyador Joan Rieradevall, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals , a més de portaveus de la UICN a la Mediterrània, diverses ONG i ciutats espanyoles. La creació d'infraestructures verdes i resilients, les estratègies agroalimentàries en ciutats i el foment de la biodiversitat urbana seran temás que s'abordaran en aquest àmbit.



La transició energètica cap a un model descarbonitzat de producció tindrà diversos espais en el programa. A més de la reunió del grup de municipis per la sobirania energètica i un taller pràctic sobre pobresa energètica, hi haurà altres espais de debat en què participaran experts com Stephan Brandligt, tinent alcalde de Delft (Països Baixos) i portaveus de municipis, empreses i organitzacions diversos.



L'economia circular tindrà ampli protagonisme en el programa, amb un taller específic per a fomentar-la en les ciutats, amb representants d'empreses i entitats públiques. A més, hi haurà sessions amb enfocaments especialitzats i innovadors, com l'abastament sostenible en la indústria agroalimentària, la compra pública sostenible i una sessió especial sobre economia circular en l'hostaleria, un sector amb gran capacitat per impulsar canvis exemplars cap a models més sostenibles.





Per què les ciutats?

Les ciutats són grans demandants de recursos i generadores d'impactes ambientals. Concentren el 54% de la població mundial, el 85% del PIB, el 75% del consum dels recursos naturals, el 50% de la producció mundial de deixalles i el 60% -80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Resulta per tant difícil abordar la crisi ecosocial, pensar en la lluita contra el canvi climàtic i posar en marxa una economia circular sense tenir en compte la importància de les ciutats ", diu Gonzalo Echagüe, president de la Fundació Conama.



Per la seva banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, afirma: "València està preocupada pel canvi climàtic i actua en dos sentits: per prevenir els seus efectes, i sobretot, per evitar que l'escalfament global vagi a més. Les ciutats són un camp clau per a la sostenibilitat en el segle XXI. Més de la meitat de la població mundial viu ja en elles i, segons les previsions de l'ONU, aquest percentatge pujarà al 66% per a l'any 2030. En el cas d'Espanya, la xifra ascendeix al 80% ".



Xarxes de ciutats

Al Conama Local València 2017 coincidiran nombroses xarxes de ciutats que representen a centenars d'urbs en transició de tot el món. Així, acudiran portaveus d'ICLEI (Iniciativa de Governs Locals per la Sostenibilitat) i Energy Cities, que agrupa 1.000 ciutats de 30 països europeus. Al costat d'ells estaran diverses xarxes d'escala local i regional com la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ​​la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat i Udalsarea 21 (Xarxa Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat)