Aquesta jornada formava part de la primera Trobada Internacional Anual de Víctimes de l'Amiant, que va finalitzar dissabte amb una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, aquest dissabte a les 11 h, sota el "Les víctimes de l'amiant tenen noms. Els responsables de les seves morts, també".

L'acte va reunir desenes de veïns i veïnes i representants d'una vintena d'associacions de víctimes d'arreu del món, com ara França, Anglaterra, Brussel·les i el Japó. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Jose Maria Osuna, i el de Cerdanyola, Carles Escolà. Osuna va instar les institucions supramunicipals a lluitar contra l'amiant com es fa des d'aquests dos ajuntament, amb la creació d'un Fons nacional de compensació per a les víctimes, competència del Govern de l'Estat espanyol.

L'alcalde també va anunciar algunes de les polítiques que es portaran a terme des de l'Ajuntament. D'una banda, la creació d'un cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per poder procedir a la seva retirada, ja que, en aquests moments, existeix un protocol contra l'amiant però no d'una base de dades específica. I, de l'altra, una campanya de sensibilització per conscienciar els veïns i veïnes de la necessitat d'intervenir en les propietats privades que encara tinguin aquest material. Durant l'acte, també van intervenir l'advocada del Col·lectiu Ronda Raquel Lafuente, Benedicto Martín, president de l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya, i el Dr. Josep Tarrés, pneumòleg especialitzat en malalties relacionades amb aquest material. Memorial als treballadors i treballadores d'Uralita i veïns i veïnes víctimes de l'amiant.

L'artista Jordi Andrés, fill d'una família víctima de l'amiant, serà l'autor del monòlit que els Ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola del Vallès instal·laran als Quatre Cantons en record dels treballadors i treballadores d'Uralita i veïns i veïnes víctimes de l'amiant. Aquesta ubicació, segons Osuna, "representa els llaços entre els dos municipis" i permet que el monòlit es converteixi en el protagonista de l'espai públic. Es tracta d'una peça de ferro, de 4 metres d'alçada, amb punts de llum que simbolitzaran les víctimes. Aquest memorial és una donació de l'artista, qui va explicar durant l'acte que es tracta d'una obra "contundent, però poètica, perquè darrere hi ha molt patiment".