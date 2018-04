Denuncien a la fiscalia l’elevada contaminació a l’entorn del Fòrum

AireNet demana auditories de la planta Tersa

La Coordinadora Veïnal AireNet reclama que es faci una auditoria a la planta de valorització energètica Tersa, per dictaminar si actua de forma irresponsable. Argumenten que disposen d'estudis de la Universitat Rovira i Virgili que demostren l'elevada contaminació que hi ha als voltants de la zona, així com documents que revelen possibles males pràctiques. Per això, han presentat una denuncia a la Fiscalia de Medi Ambient.

El nivell de dioxines a l'entorn de la planta de valorització energètica Tersa, ubicada entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs i de titularitat pública, és fins a 10 vegades més elevat que en altres poblacions properes a incineradores d’arreu de Catalunya. Són les dades que ha recollit un grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili en els diversos estudis que han fet sobre la contaminació a l'entorn del Fòrum. Amb aquests valors, segons els responsables de les investigacions, les possibilitats de desenvolupar un càncer dels qui viuen a la zona augmenten fins a un 2,5 per cent.

Demanda a la Fiscalia de Medi Ambient

Per això, des de la Coordinadora Veïnal AireNet, formada per diverses entitats de l'àrea metropolitana, han interposat una demanda a la Fiscalia de Medi Ambient per reclamar una auditoria que demostri si es fan males pràctiques en aquesta planta incineradora de residus. Afirmen que tenen documentació diversa que els han aportat treballadors i extreballadors de l'empresa per, si més no, posar en qüestió la gestió que se n'està fent: correus electrònics amb instruccions per alterar les condicions de treball abans d’una inspecció; proves sobre la utilització dels forns per cremar escombraries de forma il·legal i sobre l’alteració del registre d’emissions, i imatges de materials en mal estat.

AireNet explica que han decidit tirar per la via legal perquè les administracions només els oferien fer nous estudis quan ells fa temps que demanen solucions immediates a la contaminació i les males olors que hi ha a la zona ja que, recorden, es tracta d’un cas de salut pública.