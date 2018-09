A principis de juny, la plataforma de ciència ciutadana Mosquito Alert, coordinada pel CREAF, el CEAB-CSIC i ICREA impulsada per l’Obra Social “la Caixa” i cofinançada per Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va rebre una foto d’un mosquit sospitós a través de l’app, enviada des de la zona de Siero, al Principat d’Astúries. Després de rebre aquesta primera notificació es va sol·licitar a la persona l’enviament per correu d’exemplars d’adults i larves, sobre els quals es va confirmar la sospita. Posteriorment, es va realitzar una inspecció de camp en el lloc de la troballa liderada pels entomòlegs de Mosquito Alert al costat de membres de l’equip entomològic de la Universitat de Saragossa i responsables del projecte de Vigilància Entomològica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Segons les declaracions del cap de l’equip d’entomòlegs de Mosquito Alert Roger Eritja, “després de revisar la zona hem pogut trobar totes les fases biològiques del vector en diversos punts allunyats entre ells i això suggereix que el mosquit està ja establert en una àrea que pot ser molt més àmplia, tot i que es necessitaran més estudis per confirmar-ho”.

La major preocupació de l’arribada del mosquit Aedes japonicus és que, a part de causar molèsties amb les seves picades similars a les dels altres mosquits, té la capacitat de transmetre diversos virus entre els quals el més rellevant a Espanya seria el del Nil Occidental. En condicions de laboratori també s’ha comprovat que és capaç d’infectar amb dengue i Chikungunya. No obstant això, els experts i les autoritats remarquen que en aquest moment el risc que aquest mosquit pugui transmetre malalties de forma autòctona a Espanya és molt baix. “Cal considerar que el risc de transmissió d’aquestes malalties depèn de la quantitat de mosquits presents i de si el virus està circulant entre la població. D’altra banda, hi ha altres factors com el contacte que pot haver-hi entre el vector i hoste. En aquest moment la quantitat de mosquits no creiem que sigui molt elevada i tampoc es donen les altres condicions a Astúries “, explica Roger Eritja.

Els entomòlegs inspeccionant la zona on es va trobar el mosquit. Foto: Roger Eritja

En la situació actual, Mosquito Alert anima les persones a Astúries i comunitats limítrofes a descarregar l’app i col·laborar activament amb aquests estudis de delimitació, enviant tantes imatges de mosquits com els sigui possible. “Aquesta troballa demostra una vegada més la utilitat de la plataforma Mosquito Alert com una eina de vigilància precoç de mosquits invasors. Recordem que més enllà del mosquit tigre i d’haver trobat ara l’Aedes japonicus, seguim buscant el mosquit de la febre groga “, explica Frederic Bartumeus, director de Mosquito Alert.

S’espera que durant els propers mesos els experts facin més estudis a la zona per delimitar millor l’àrea afectada i si és possible, esbrinar l’origen de l’arribada d’aquest mosquit. Les autoritats recomanen aplicar mesures de control per part de la ciutadania per evitar la proliferació dels mosquits invasors com el mosquit tigre, que ja està estès per tota la costa espanyola i alguns punts de l’interior. Alguns d’aquests consells són evitar les acumulacions d’aigua en els espais particulars i dirigir-se al metge si les picades evolucionen desfavorablement.

Com és l’Aedes japonicus?

Aparentment, el mosquit Aedes japonicus pot recordar al mosquit tigre o al mosquit de la febre groga per les seves ratlles, però són realment diferents. L’Aedes japonicus és bastant més gran que ells, és de color marró i com a tret característic té diverses línies de color daurat al tòrax. Pot volar llargues distàncies i és molt resistent al fred. Cria en espais inundats, com pneumàtics, envasos, cubs fins i tot bassals a les roques i la seva activitat picadora es nota durant el dia i al crepuscle. A diferència del mosquit tigre no és un insecte tan urbà ni tan agressiu per a les persones i sovint se’l troba en zones boscoses.

L’activitat humana ha afavorit la seva expansió mundial

El mosquit Aedes japonicus és originari de Corea, Japó, Taiwan, Sud-est de la Xina i Rússia, però s’ha anat expandint a noves àrees geogràfiques de tot el planeta des de la dècada de 1990 en gran part a causa de l’activitat comercial humana. L’any 2000 de detectar per primera vegada al nord de França, on es va aconseguir eliminar. Però posteriorment es va detectar en diversos països del centre i nord d’Europa, seguint les zones climàtiques continentals, com Suïssa, Alemanya, Holanda, Eslovènia, Hongria i Itàlia. També està present en els Estats Units des dels anys 90 i al sud de Canadà.

Més informació: "Informe d’Evaluación Rápida de Riesgo"