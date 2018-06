Detectat un linx ibèric a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

A partir de la imatge, tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat han pogut identificar l’animal, gràcies al collar emissor que duia, i a la col·laboració dels experts dels programes de reintroducció d’aquesta espècie a la Península Ibèrica, així com als responsables del projecte Iberlince.

Es tracta de Litio, un mascle alliberat el 2015 a Portugal. Va néixer el 2014 al centre de cria en captivitat del Acebuche, a Huelva, i capturat de nou el 5 de maig del 2016 a la finca Gibraleon (Huelva), després d’observar mancances en la seva adaptació al medi. Així, va ser traslladat al Centre de Recuperació d’Espècies Amenaçades (CREA) de Huelva , perquè presentava signes de debilitat. Un cop recuperat, es va tornar a alliberar a Portugal, al Vale do Guadiana, i pocs dies després la senyal de GPS que emetia el seu collar es va perdre.

Ara, la Generalitat estudia la seva captura, atès que es troba en un emplaçament inadequat per garantir la seva seguretat, a prop d’infraestructures viàries i nuclis urbans. Així, amb el suport d’un equip tècnic i veterinari del projecte IberLince, es localitzarà l’animal per via terrestre, amb un receptor de senyal, i, si no és possible, amb altres mitjans.

Es tracta de la primera vegada que es detecta la presència d’un linx ibèric a Catalunya des de principis del segle XX.

El projecte Life Iberlince, en el qual participen Portugal i Espanya (Extremadura, Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia) pretén recuperar la distribució històrica de l'espècie mitjançant la reintroducció. Amb els treballs de conservació desenvolupats s'ha aconseguit passar de 94 exemplars el 2002 a 589 en l'últim cens de 2017.

Seguint aquest enllaç podeu veure més images d'aquest animal a l'Àrea Metropolitana.