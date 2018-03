Deu anys del Pacte dels alcaldes

La Diputació de Barcelona va ser la primera entitat promotora a Europa d’un Pacte que a hores d’ara agrupa 7.800 municipis, 245 dels quals a Barcelona i més de 650 a Catalunya.

En aquests 10 anys, els municipis adherits al Pacte dels alcaldes han elaborat els Plans d’energia sostenible, on han incorporat un total de gairebé 11.000 accions que els han permès estalviar 6,85 milions de megawatts/hora, amb una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle equivalents a 3,15 milions de tones de CO 2 .

El Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia és iniciativa renovada i suposa una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic a nivell local, sumant les polítiques d’adaptació a una compromís molt ferm de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els signataris donen suport a una visió compartida per al 2050 que inclou l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris, l'enfortiment de la seva capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic inevitable i l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Amb motiu d'aquest commemoració, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa ha enregistrat un missatge.

"Celebrem deu anys del Pacte d'Alcaldes. Com a alcalde i presidenta de la Diputació de Barcelona, estic orgullosa de desenvolupar la primera estratègia territorial al nostre país. Més de 280 ciutats i pobles adherides al Pacte a la nostra demarcació indiquen el nostre compromís. Durant deu anys hem estat treballant amb molts grups d'interès per desenvolupar polítiques regionals sobre clima i energia. Els nostres objectius globals no seran reals sense compromisos locals."