Dimiteix el ministre d’ecologia francès: ‘No em vull mentir més’

Un any més, s'ha convocat el 10è concurs de fotografia del Parc de la Serralada Litoral. Com a l'edició anterior hi ha dues categories, una per al públic en general, i una altra per a nens i nenes fins a 12 anys. El tema d'aquesta convocatòria és únic: Un color del parc. Es poden presentar fins un màxim de 4 fotografies per autor, que hauran de ser inèdites, fins a les 23.55 hores del 15 d'octubre de 2018. Totes les imatges s’han d’acompanyar del formulari de participació.