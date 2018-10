"El sector del transport representa en l'actualitat una quarta part de les emissions de CO 2 de Dinamarca. I l'aire a les grans ciutats està massa contaminat. Per això el Govern s’ha fixat un objectiu clar: d'aquí a 12 anys, només 12 anys, prohibirem la venda de nous cotxes de gasolina i dièsel ", ha dit Rasmussen.

La proposta forma part d'un nou pla climàtic que l'executiu presentarà la setmana que ve. Rasmussen ha considerat la mesura "un senyal clar" a la Unió Europea, la indústria de l'automòbil "i la resta del món", i ha assegurat que aquest tipus de cotxes representen el passat i que el futur és "verd" i està " molt proper".

El primer ministre danès espera tancar un acord en l'àrea climàtica en els pròxims mesos abans de les eleccions generals, que s'hauran de celebrar com a molt tard al juny de 2019. Rasmussen encapçala un govern en minoria que controla menys d'un terç dels escons del Parlament, però el suport del xenòfob Partit Popular Danès li assegura la majoria absoluta. Dinamarca s'ha fixat com a objectiu no dependre dels combustibles fòssils el 2050. Altres països han anunciat amb anterioritat que pretenen prohibir la venda de cotxes de gasolina i dièsel: Alemanya, Irlanda i Holanda volen aconseguir també el 2030, mentre que França i Gran Bretanya apunten a 2040.