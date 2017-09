Dionís Guiteras: «La Diputació ha de donar aquelles eines perquè el bosc sigui viable»

La Diputació de Barcelona ha aprovat una ampliació econòmica per poder atendre les sol·licituds presentades pels ajuntaments a la convocatòria de Catàleg 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, destinades a l’obertura de franges perimetrals i treballs forestals a executar en parcel·les no edificades i zones forestals de nuclis urbans i urbanitzacions, per la prevenció d’incendis forestal. L’import és de 800.000 euros per 31 municipis destinat a treballs en 41 urbanitzacions.