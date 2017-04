Editat el Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i Olèrdola

El Pla, aprovat pels consells assessors dels dos parcs el 24 de maig de 2016, és una eina essencial per a la gestió i conservació d’aquests espais així com per salvaguardar la seva diversitat i la seva riquesa natural i paisatgística. Va ser impulsat amb la finalitat d’elaborar un conjunt de metodologies i programes per tal de desenvolupar la futura gestió d’aquests espais.

El document exposa, a partir de les normatives de conservació dels parcs, les diferents amenaces i pertorbacions que afecten aquests espais, amb una diagnosi per determinar els aspectes patrimonials com la geologia, la conservació dels hàbitats, especialment els rupícoles, propi de les zones rocoses, especialment els penya-segats, així com els forestals, els aquàtics i els subterranis, a més de la flora autòctona.

El Pla presenta també les accions per la conservació de la fauna, amb capítols específics pels invertebrats, els amfibis, els rèptils, les aus, els quiròpters i altres mamífers, així com un catàleg d’accions per a la conservació, protecció del territori i per a la gestió de l’aigua, així com les accions d’educació i conscienciació mediambiental.

La publicació es pot descarregar en PDF a la Llibreria de la Diputació.