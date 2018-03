El 38% dels casos d'asma infantil estarien relacionats amb la contaminació

Aquests científics han desenvolupat un model nou d'anàlisi de l'impacte de la contaminació en el desenvolupament de l'asma infantil. La recerca s'ha fet a Bradford, la sisena ciutat més gran del Regne Unit, i els resultats apunten que fins a un 38% dels casos anuals d'asma entre infants en aquesta ciutat es deuen a la contaminació i un 24% es relacionen directament amb el trànsit. Així ho ha explicat l'autora principal de l'estudi, Haneen Khreis, investigadora d'ISGLOBAL i de l'Institute for Transport Studies de Leeds: "Investigacions prèvies del nostre equip van demostrar que els nens i nenes exposats a alts nivells de contaminació de l'aire procedent del trànsit tenen més risc de desenvolupar asma."

L'estudi, que publica la revista "Environment International", és pioner i obre la porta a poder prevenir en el futur un nombre important de casos d'asma entre els més petits.

"Quantificar el nombre de casos d'asma infantil que són directament atribuïbles a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit no s'havia fet abans i, com demostrem ara, una part important dels casos es poden prevenir."

Els investigadors que hi han participat consideren que els resultats de la recerca demostren la necessitat d'abordar el problema de la contaminació del trànsit d'una manera més global, amb mesures que no es limitin només a àrees concretes.

Recomanen polítiques contra la contaminació per reduir el volum de trànsit, els gasos d'escapament i altres emissions, i també per evitar la dispersió i l'exposició a aquests contaminants. "Les noves polítiques destinades a reduir els efectes de la contaminació atmosfèrica procedent del trànsit s'han d'enfocar a cada baula de la cadena: des del volum i el tipus de trànsit, fins als gasos d'escapament i les emissions que no provenen dels tubs d'escapament, passant per la dispersió i l'exposició."