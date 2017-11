El 43% dels barcelonins atesos per pobresa energètica no es podrà acollir al bo social de l'Estat

De fet, xifra en un 60% el percentatge que ni tan sols estaria protegit d'un tall per motius econòmics si no fos per la Llei catalana 24/2015 contra la pobresa energètica. El consistori considera, així, que aquesta normativa catalana continua plenament vigent malgrat la regulació del bo social.

El govern municipal aposta ara per compatibilitzar les dues eines i insta les empreses subministradores a signar convenis per concretar-ho. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha explicat que ja estan mantenint reunions amb les companyies i que Endesa s'ha compromès a no efectuar cap tall aquest hivern. Fonts de l'empresa ni confirmen ni desmenteixen aquest extrem.

Ortiz ha insistit que la solució a llarg termini passa per signar convenis amb el govern de Catalunya, que servirien per donar seguretat i protegir el conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, ha reconegut que l'actual moment polític està afectant la interlocució amb la Generalitat però ha apuntat que "no és una situació d'ara, sinó de fa mesos".

Les entitats socials pressionen les subministradores perquè assumeixin part del deute

La Taula del Tercer Sector Social ja va demanar la setmana passada per carta a les empreses subministradores la signatura d’aquests convenis de pobresa energètica, un posicionament compartit per l’Ajuntament de Barcelona. Per la seva banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va anunciar l’obertura d’una actuació d’ofici per determinar si el reial decret de l’Estat suposa una vulneració dels drets de les persones.