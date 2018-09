El 5è Congrés Rubí Brilla tractarà l’economia circular el 26 octubre

La cinquena edició del Congrés Rubí Brilla pel canvi de Model Energètic es dedicarà enguany a l’economia circular i tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre a l’auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L’economia circular és un model econòmic que planteja convertir allò que llencem en nous recursos. Mentre l’actual model majoritari té un desenvolupament lineal que comprèn extreure, manufacturar, usar i llençar; la proposta del model circular és regenerativa i tracta els residus com a nova matèria primera, transforma els mitjans de producció, redissenya el producte final i canvia també els hàbits de consum. Així, la rendibilitat de les empreses es fa compatible amb la protecció del medi ambient i també de les persones alhora que crea noves possibilitats de negoci.

Durant la presentació del Congrés d’aquest dilluns, l’alcaldessa, Ana María Martínez, ha remarcat que Rubí ha fet una aposta per aquest nou model econòmic circular. “Fa una mica més d’un any signàvem l’Acord Vallès Circular. En aquest acord ens vam comprometre a compartir un full de ruta cap a un futur més sostenible en la comarca, per afavorir la transició desenvolupant fórmules creatives d’actuació que serveixin per enfortir l’economia local i comarcal, aprofitar els recursos del Vallès Occidental i posar la comarca al capdavant d’una transformació que ajudi a generar riquesa i ocupació, millori la qualitat de vida de la ciutadania i alhora que afavoreixi una millora en el medi ambient”, ha dit Martínez.

El congrés, que es concentrarà en un sol matí de 9 a 14 h, s’estructurarà temàticament a partir del fil argumental que segueix el cercle del flux econòmic en contraposició al flux econòmic lineal: s'explicaran 10 casos reals, pràctics, d'èxit, reproduïbles, per a cada una de les etapes del procés de producció. els participants tindran la possibilitat d’avaluar cadascun dels casos d’èxit segons el seu impacte econòmic, social i ambiental. En aquest sentit, l’alcaldessa ha avançat que el Congrés servirà per presentar públicament el projecte sobre economia circular als polígons industrials que es durà a terme a partir de l’any vinent a Rubí. “L’escassetat dels nostres recursos energètics i materials, la quantitat de residus i emissions de gasos d’efecte hivernacle no donen alternativa: l’Economia Circular ha vingut per quedar-s’hi”, ha conclòs.

Amb motiu del cinquè aniversari del Congrés, l’esdeveniment estrena pàgina web pròpia des d’on ja es poden fer les inscripcions i consultar el programa complet: www.congresrubibrilla.cat.