El Banc Mundial destina 3.800 milions a les ciutats per lluitar contra el canvi climàtic

El Banc Mundial invertirà 3.800 milions d'euros (4.500 milions de dòlars) per tal de proporcionar assistència tècnica i financera a 150 ciutats que tinguin "programes agressius d'acció climàtica". Així ho ha anunciat aquesta institució i el Pacte Global d'Alcaldes i Alcaldesses per al Clima i l'Energia. Segons han explicat en un comunicat, aquesta quantitat de diners "assegurarà que les ciutats que combaten les creixents amenaces del canvi climàtic tinguin els fons necessaris per a implementar iniciatives sostenibles i programes de resiliència climàtica".

El préstec tindrà lloc al llarg dels propers tres anys i obtindrà els seus recursos de l'Agència Multilateral de Garantia d'Inversions (MIGA) i de la Corporació Financera Internacional (IFC). Gràcies a aquesta associació, que agrupa la major aliança global de ciutats (un total de 7.494) es vol ajudar, a traves de diferents inversions, als països a impulsar la cooperació entre els sectors públic i privat i estimular que les empreses desenvolupin plans de negocis sostenibles.

Per la seva banda el copresident del Pacte Global d'Alcaldes, Michael Bloomberg, ha subratllat que "la lluita contra el canvi climàtic està sent liderada per ciutats i comunitats i és essencial que tinguin els fons per continuar-".

Així mateix, el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim, ha destacat que la intensificació dels desastres naturals obliga a aplicar millors plans per construir ciutats més resilients, per això la inversió prevista permetrà donar suport als líders locals i protegir els ciutadans dels impactes del canvi climàtic.

A més, el Pacte Global d'Alcaldes ha presentat altres tres iniciatives: una Crida a la Integració Vertical de les autoritats locals en els plans nacionals d'inversió climàtica, per reforçar la importància de les ciutats com a actors econòmics en aquest camp; la campanya “Carta per un Planeta” de compromís per ajudar les ciutats a implementar accions que assegurin el compliment de l'Acord de París; i l'associació "Global Urbis" que permetrà a les ciutats sense accés a fons climàtics, assessorament i finançament.