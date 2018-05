El BioBlitzBCN permet catalogar una mosca inèdita a Barcelona

S'han recollit i identificat més de 400 espècies animals al Jardí Botànic Històric de Barcelona en el marc de la novena edició de BioBlitzBCN, un esdeveniment de descoberta de la natura. Durant dos dies, científics que estudien grups específics de flora i fauna, han tingut l'ajuda de voluntaris per dur a terme les tasques de recol·lecció i identificació, que entre altres, han permès fer una troballa pionera: la identificació a la península ibèrica d'un exemplar de mosca Tipula lateralis.

En total, unes 700 persones han visitat el Jardí Botànic Històric. Amb el BioBlitzBCN es pretén identificar el màxim nombre d'espècies que sigui possible en un lloc determinat, per procedir a fer un inventari biològic amb periodicitat anual. Aquest any s'han aconseguit recollir i identificar més de 400 espècies animals. Una, a més, inèdita a la ciutat. Gràcies a l'ajuda de la ciutadania han descobert la presència de la Tipula lateralis, una mosca que no sabien que també habitava a Barcelona. Segons ha explicat la cap àrea científica Museu de les Ciències Naturals, Dacha Atienza, "és una troballa important, perquè hem trobat més d'un exemplar, amb mascles i femelles, el que demostra que hi ha una colònia estable".

Els científics asseguren que l'ajuda dels voluntaris és molt important, ja que amb el BioBlitzBCN es vol compartir l'entusiasme per la natura, augmentar la consciència sobre la documentació i la preservació, i aprofitar que la recollida de dades en biodiversitat sigui de caràcter públic. Una col·laboració que, per exemple, permet "reconciliar-se" amb els artròpodes. L'especialista en aquesta espècia per la UB, Èric Domínguez, explica que és grup molt estès, però desconegut per passar molt desapercebut. Explica que "se'ls coneix com 'els bitxos', però aquí constatem la gran diversitat que hi ha en un lloc com Barcelona".