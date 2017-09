El canvi climàtic afavorirà l'augment del nombre d'episodis de contaminació a Barcelona

Aquestes són les conclusions de l'estudi elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona per identificar els efectes del canvi climàtic en la contaminació atmosfèrica. L'Àrea de Climatologia ha dut a terme un estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona encaminat a identificar els patrons sinòptics associats amb els episodis d'elevada contaminació a la ciutat, i quina freqüència tindran en el futur i en el context del canvi climàtic.

A partir de l'anàlisi de les concentracions diàries de tres contaminants (NO2, O3 i PM10) entre 2006 i 2015, s'han identificat els patrons de circulació que hi ha darrere dels episodis més severs. Posteriorment, s'han extrapolat els patrons al futur (2006-2100) utilitzant els escenaris RCP 4.5 i RCP 8.5.

Un dels resultats indica que hi haurà un augment d'entre un 12% i un 41% de les situacions sinòptiques favorables, depenent del contaminant, en l'horitzó 2100 i per l'escenari més moderat (RCP 4.5).

Per a més informació podeu consultar el pòster presentat al congrés de l'EMS 2017 a Dublín.