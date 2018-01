El CCCB acull el primer Datathon sobre la qualitat de l’aire a Barcelona

Dissabte 20 de gener de 10 a 20 h i diumenge 21 de gener de 10 a 14 h seixanta científics, analistes de dades, estadístics i matemàtics preocupats pel medi ambient es reuniran al CCCB disposats a millorar el sistema de predicció de la qualitat de l’aire a Barcelona, així com la seva comprensió.

L’objectiu de la datathon és intentar millorar un model predictiu de la qualitat de l’aire de Barcelona a partir de l’observació de les dades recollides en set estacions de la ciutat.

En total hi participaran 12 equips, cadascun d’ells format per 4 o 5 persones. Els membres dels equips provenen de disciplines diverses: matemàtiques, estadística, econometria i altres àmbits semblants. Tots ells tenen experiència en el tractament de dades amb models estadístics i amb eines d’analítica avançada.

El jurat de la Datathon, integrat per membres de les entitats organitzadores i patrocinadores, atorgarà dos premis:

Premi Accuracy a l’equip que construeixi el model amb més precisió: 2.000 € per a l’equip i una acreditació per al Mobile World Congress per a cada membre.

Premi a la Creativitat a l’equip que aporti noves idees o noves conclusions a partir del conjunt de dades proporcionat: 1.000 € per a l’equip i una acreditació per al 4YFN, programa de Mobile World Capital Barcelona, per a cada membre.

Més informació: http://www.cccb.org/ca/connecta/premsa/dathaton-sobre-la-qualitat-de-laire-a-barcelona/228253