El CCCB inaugura "Després de la fi del món" l’esperada exposició sobre la crisis climàtica

Artistes, filòsofs, muntanyes de sorra, novel·listes, animals marins, dramaturgs, plantes, arquitectes, objectes, dissenyadors especulatius, rius contaminats, satèl·lits, científics… treballen plegats per imaginar escenes, explicar històries i construir estratègies per sobreviure al món que ve.

El resultat és una experiència hipnòtica que parla del trauma davant la magnitud de la crisi i la pèrdua del món tal com el coneixíem, però també de l’oportunitat de canvi i la urgència d’un pacte entre generacions.

«Després de la fi del món» es desenvolupa en vuit instal·lacions immersives a la sala d’exposicions, una base d’experimentació i acció participativa a l’espai públic de la ciutat de Barcelona, i el disseny i el desplegament d’un «Ministeri del Futur» que concebi la política del molt llarg termini, per investigar les condicions de desigualtat i temporalitat i les diferents magnituds en què es defineix la crisi.

La mostra, comissariada per José Luís de Vicente, es podrà visitar del 25 d’octubre al 29 d’abril de 2018 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Debats

Amb motiu de la mostra el CCCB ha convocat alguns dels experts i intel·lectuals més rellevants a escala internacional per parlar de les implicacions del canvi climàtic per al futur del planeta i debatre quins són els reptes als quals hem de fer front com a espècie humana per tal de transformar la nostra manera d’habitar el món. Els dies 7, 14, 21 i 30 de novembre tindrà lloc el cicle «Planeta 2050», debat ICREA–CCCB. Podeu consultar amb detall el programa dels debats, fitxes de les instal·lacions i les ponències al web del CCCB.

Cal destacar que l’exposició va ser inaugurada aquest 24 d’octubre. Va participar la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull.

La visita va estar conduïda pel director del CCCB, Vicenç Villatoro i el comissari de la mostra, José Luis de Vicente que va explicar amb detall les característiques de l'exposició.