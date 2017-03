El Consell Comarcal del Maresme ultima la creació d'una agència de boscos

El Maresme és una de les comarques amb més massa forestal, el 65% del territori està ocupat pels boscos. La manca de gestió forestal, els episodis de sequera i l'aparició de plagues, com el Tomicus, estan provocant estralls que poden tenir greus conseqüències per al territori en cas de pluges torrencials o d'incendis forestals.

Davant d'aquesta situació que afecta a tots els municipis del Maresme, el Consell Comarcal ha endegat dues línies d'actuació. La primera és intentar frenar la propagació de la plaga de Tomicus i la segona avançar cap a una gestió forestal sostenible definint territorialment el model de bosc més resistent a les noves condicions ambientals que, segons l'informe sobre el canvi climàtic a Catalunya publicat el gener de 2017, apunta a un augment de les temperatures amb onades de calor crítiques.

Les dues línies de treball són complementàries i executables en el temps. Pel que fa a la primera, el Ple del Consell Comarcal va aprovar sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat la declaració de Zona d'Urgència dels Boscos del Maresme i, en els propers dies, mantindrà una reunió amb la Diputació de Barcelona per demanar més ajuts en la neteja dels arbres morts.

Paral·lelament està treballant en la creació de l'Agència de Boscos del Maresme que té com a objectiu impulsar el treball coordinat de tots els agents implicats (administracions: ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat; i agents privats: associacions de propietaris), facilitar la gestió conjunta dels boscos, impulsar la contractació agregada dels treballs forestals, facilitar suport tècnic als ajuntaments i generar un debat transversal que contribueixi a un pacte territorial de gestió sostenible dels boscos maresmencs. “Ha de ser un espai de trobada i debat sobre el model de boscos que volem i sobre les actuacions a emprendre per tenir uns boscos saludables i fer així que la massa forestal sigui resistent als efectes del canvi climàtic. Això s’ha de fer amb el consens i la participació de tots els agents implicats: propietaris, ajuntaments, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. El CCM, amentent al territori, ha de liderar aquest projecte”, ha explicat el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, en declaracions a Ràdio Calella TV.

La mort de la població de pins pinyoners com a conseqüència de diverses plagues, entre elles la del tomicus, fa necessària una actuació immediata de neteja. El president del Consell Comarcal del Maresme ha informat que, fins al moment, s’han invertit 185.000 € en els treballs, aportats per la Generalitat (100.000 €) i la Diputació de Barcelona (85.000 €). “Aquesta actuació només es podrà continuar fent si tenim recursos i finançament, i és per això que demanem a qui té competències, que és la Generalitat, que aporti una injecció econòmica important per ràpidament tallar els pinys pinyoners que estan morts”, ha exposat Martínez. En concret, es demana una aportació extraordinària per frenar-ne la propagació de l’entorn dels 800.000 €. “S’està valorant aquesta xifra, o fins a un milió d’euros, que s’aproximaria a actuar sobre l’afectació actual d’unes 800 hectàrees. Però si no s’actua ràpid, serà més gran i pot atravessar la comarca i anar cap a la Selva”, ha advertit el president del Consell Comarcal del Maresme.

Tenint en compte que el 95% dels boscos són de propietat privada (4.500 propietaris), l'Agència també treballarà coordinadament amb les 3 associacions de propietaris forestals. Per això, continua fent una crida perquè els propietaris forestals s'associïn.