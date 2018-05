El corall vermell està inclòs a la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) des del 2015 com a espècie en perill d’extinció. A la costa catalana, les poblacions de corall vermell es troben principalment a la Costa Brava, entre el Cap de Begur i el nord del Cap de Creus, que és on se centra l’activitat pesquera. Donat que els estudis elaborats pels màxims especialistes de Catalunya en aquesta matèria recomanaven declarar una moratòria de pesca a tota la costa catalana, el Govern va emetre una ordre el 7 d’abril de 2017 que suspenia l’activitat de pesca de corall vermell durant 10 anys a les aigües marítimes interiors de Catalunya, on té competència. No obstant això, el 2 de novembre d’aquell any el Ministeri d’Agricultura deixava oberta l’extracció de corall vermell a les zones on no hi ha aigües interiors incrementant-hi el nombre d’autoritzacions a més del doble de l’any anterior i per una durada de dos anys.