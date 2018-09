El projecte, que ha estat iniciat ja, consisteix a marcar tórtores amb dispositius de seguiment a distància, des d'emissors de ràdio a GPS, i la seua durada serà de diversos anys.



El Delta de Birding Festival és l'esdeveniment més important de la Mediterrània per als amants dels ocells i la natura. Organitzat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i la botiga de naturalesa ORYX, té lloc cada any, des de fa cinc, al sud del Delta de l'Ebre. En esta ocasió, serà celebrat del 21 al 23 de setembre.



Entre les activitats d'esta edició, la Fundació Ecoagroturismo mostrarà en què consisteix el ecobirding i quins són els requisits que han de complir-se per a realitzar esta activitat. Esta ponència, amb el títol "Ecobirding tour: prepara't per veure aus de manera més responsable", tindrà lloc el diumenge 23 de setembre a les 10 del matí.



"Espanya és el país d'Europa amb major varietat d'espècies -més de 500- i ecosistemes per gaudir de l'observació d'aus", comenta Mireia Cabrero, coordinadora de ecobirding. "En observar animals silvestres, cal tenir en compte que el respecte per la fauna és el més important, per sobre d'una bona fotografia" afegeix l'aragonesa.



Tallers, cursos, conferències, concursos ... formen l'àmplia oferta del Delta Birding Festival 2018. L'esdeveniment inclou també sortides fotogràfiques per a l'observació d'aus. I experts internacionals també acudiran en esta edició per contribuir amb el seu coneixement al que constitueix l'únic festival ornitològic que se celebra a Catalunya.