El Govern aprova les línies bàsiques que han d’orientar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

El Govern ha aprovat els continguts mínims i els principis rectors de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya , que el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han acordat elaborar aquest 2017. L’objectiu és fer front a la pèrdua de biodiversitat i crear un marc d’actuació comú que defineixi les prioritats d’actuació per a la conservació del patrimoni natural en l’horitzó 2030 a Catalunya. Les bases s’estableixen d’acord amb les recomanacions i els mandats internacionals, que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat d’acord amb el Conveni sobre la diversitat biològica de les Nacions Unides, adoptat el 1992 a la Cimera de Rio de Janeiro i ratificat per 193 països, entre els quals l’Estat espanyol.

D’acord amb la informació disponible sobre l’estat del patrimoni natural de Catalunya, l’Estratègia s’ha d’orientar cap a la protecció i gestió dels espais naturals, la recuperació d’espècies, la restauració d’ecosistemes, i la necessitat d’avançar en el vincle entre conservació i gestió del medi. També ha d’incorporar la infraestructura verda a la planificació territorial, superar la fragmentació d’hàbitats i restaurar la connectivitat ecològica, per implantar un model territorial i econòmic compatible amb la conservació del patrimoni natural que garanteixi la provisió dels serveis ecosistèmics, entre d’altres.

L’estratègia s’estructurarà en sis àmbits principals:

· Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural

· Conservació dels elements del patrimoni natural

· Model territorial

· Integració de les polítiques sectorials

· Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitat

· Implicació de la societat