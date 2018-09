Aquesta trobada ha permès reprendre el procés d’elaboració d’aquest pla –aturat l’octubre passat amb l’aplicació de l’article 155–, que compta amb la participació i col·laboració de tots els departaments de la Generalitat.

El conseller Maragall ha assegurat: “aquest Govern té el compromís de projectar al món les nostres idees, les nostres capacitats per contribuir al seu desenvolupament, la pau i la defensa dels drets humans. Volem que els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 ens identifiquin com a país avançat i solidari.”

El Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya

El Pla Nacional, inspirat en l’informe del CADS L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món, s’ha concebut des d’una perspectiva transversal, vetllant per la coordinació efectiva dels 13 departaments de la Generalitat. Té un enfocament molt pràctic i té la voluntat d’integrar eficaçment els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides tant en el marc normatiu com de planificació per tal que l’Agenda 2030 estigui perfectament integrada en l’acció de la Generalitat de Catalunya.

El pla s’ha dissenyat com una macro-estratègia on estan vinculats tot el marc de planificació i normatiu d’aplicació per part del Govern de Catalunya. Serà, per tant, un pla dinàmic que incidirà en tots els àmbits d’actuació del Govern i que integra els ODS en la visió a mitjà termini (2030) i en l’actuació diària del Govern i de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Fruit d’un treball molt intens entre els mesos de març i juliol de 2017, actualment es disposa d’un esborrany del pla, que concreta els 17 ODS i les 169 fites globals en aproximadament 750 compromisos. Aquest procés de treball ha estat liderat pel CADS, la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

Han assistit a la reunió, entre d’altres, la secretària general del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta; la secretària general del Departament d’Ensenyament, Núria Cuenca; la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Natàlia Mas; el secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz; el director general de Cooperació, Manel Vila; la directora general de Transparència i Dades Obertes, Núria Espuny; el director general d’Administració de Seguretat, Jordi Jardí; la directora general de Societat Digital, Joana Barbany; el director del CADS, Arnau Queralt i la directora de l’Agència Catalana de Cooperació, Carme Gual, així com representants de la resta de departaments del Govern que integren la Comissió Interdepartamental.