El Ministeri de Medi Ambient es compromet en la recuperació del tram litoral entre el port de Badalona i Sant Adrià de Besòs

El Ministeri de Medi Ambient col·laborarà en la descontaminació i l’estabilització de les platges entre el riu Besòs i les platges de Badalona als termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs. Aquest compromís l’ha pres la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri del Medi Ambient, Raquel Orts en una reunió a Madrid amb l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; el 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas; i representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i del Consorci del Besòs.

Els representants municipals han posat sobre la taula la necessitat de recuperar per a la ciutadania l’espai entre el port de Badalona i la desembocadura del riu Besòs. Es tracta d’una àrea d’unes 30 Ha de superfície situada entre els termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona, un front litoral d’antigues instal·lacions industrials, amb una zona de platges per recuperar i descontaminar.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya de conformitat amb els ajuntaments i el Consorci del Besòs, va acordar el passat mes de març la tramitació del Pla Director Urbanístic d’aquest sector que haurà d’ordenar la transformació d’aquesta zona del litoral, prioritzant el sòl per a activitat econòmica.

El Consorci del Besòs, format pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, treballarà ara en un estudi previ per a conèixer l’abast i el grau de contaminació d’aquest espai amb passat industrial. Una vegada estigui fet aquest estudi, tindrà lloc una nova trobada al Ministeri de Medi Ambient abans que finalitzi l’any per concretar el possible calendari i el finançament de les tasques de descontaminació.

A la reunió s’ha posat en relleu la reclamació dels municipis del Consorci del Besòs de la necessitat de trasllat del col·lector interceptor d’aigües residuals de Llevant, competència de l’AMB i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per a poder unir el passeig Marítim entre Badalona i Sant Adrià de Besòs i recuperar les platges. En aquest sentit des del Ministeri s’han compromès a, una vegada traslladat el col·lector, fer front a l’estabilització de la sorra i regenerar les platges. Els ajuntaments reclamen la creació de noves platges per tal de protegir tot aquest sector i recuperar la seva qualitat ambiental.