El model de ciutat sostenible de Barcelona es presentarà al Fòrum Urbà Mundial de l’ONU

El Fòrum, la trobada global més important en el camp del desenvolupament urbà sostenible i els assentaments humans, se centrarà enguany en analitzar els avenços mundials en el desplegament de la Nova Agenda Urbana aprovada el 2016.

Aquesta agenda vol ser el full de ruta del desenvolupament sostenible de les ciutats durant les properes dècades.

Barcelona serà present en l’esdeveniment amb un estand conjunt de l’Ajuntament, el Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Allà hi presentarà els projectes urbans que està tirant endavant en el marc del seu model de ciutat per viure-hi, com les superilles, el PEUAT, l’impuls de la bicicleta i les zones de baixes emissions, entre d’altres.

Estàndards mundials

El Fòrum de Kuala Lumpur contribuirà a la promoció mundial en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com al desplegament de la Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada a la conferència Hàbitat III de les Nacions Unides que va tenir lloc a Quito (Equador) l’octubre de 2016.

La NAU estableix una visió comuna i uns estàndards mundials per al desenvolupament urbà en les pròximes dècades.

El Fòrum Urbà Mundial és un fòrum tècnic no legislatiu convocat pel Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat) des de l’any 2002.