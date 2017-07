El Pacte d'Alcaldes es reunirà amb alcaldes nord-americans per unir esforços contra el canvi climàtic

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha participat en la primera reunió del Consell del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia amb el comissari europeu Miguel Arias Cañete a Brussel·les. Conesa, única representant catalana –i de l’estat espanyol- en aquest Consell, ha anunciat una trobada amb els alcaldes nord-americans compromesos amb el canvi climàtic. «Amb un president dels Estats Units posicionat clarament en contra de les estratègies per preservar el clima, hem de donar importància als alcaldes que estem alineats. Som potents i hem de demostrar el que l’aliança de baix cap a dalt representa», ha explicat Conesa.

Des de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la retirada de l'Acord de París, s'ha generat un moviment d'estats federals i ciutats nord-americanes refermant llur compromís amb l'Acord sobre canvi climàtic. Podeu seguir tot el moviment amb la paraula clau #WeStillIn a Twitter.

Over 175 U.S. mayors are saying #WeAreStillIn to their commitment to the #ParisAgreement. https://t.co/N6ZvIQNFZ0 #AmericasPledge