El País Valencià, de nord a sud, en bicicleta

Es tracta d'un projecte que es va presentar el 2015 i que ja ha posat en marxa la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. L'ideòleg d'aquest teixit de vies ciclistes i per a vianants és l'expert geògraf Paco Tortosa, qui ha disposat de l'ajuda tècnica i política de Carlos Domingo, director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, i de Josep Llin, subdirector general de Mobilitat de la Generalitat Valenciana.

La finalitat de tota aquesta obra, segons Tortosa, és que la bicicleta puga "complir el mateix paper que un vehicle de motor", és a dir, que qualsevol valencià o valenciana puga decidir si es desplaça a la seua feina en cotxe o en bicicleta, perquè els pobles estaran connectats per una via segura. "L'objectiu principal és el transport quotidià de la gent, convidar la ciutadania a utilitzar la bici perquè esdevinga un mètode útil i segur de transport per a anar a treballar", explica el geògraf, qui fa més de 25 anys que ajuda la Generalitat en diferents projectes sobre el ciclisme.

La licitació ja està en marxa i concedida a una empresa que s'encarregarà de realitzar la cartografia i l'estudi de planejament previ. Així, el pròxim any, es podran començar a realitzar les obres del que queda per construir. "Realment, al voltant del 80% de la infraestructura ja està feta. En eixes vies quedarà senyalitzar correctament i adequar el recorregut. Ara només hem de connectar la xarxa de 'fideus' inconnexos que tenim entre els diferents pobles per a poder comunicar tot el País. Serà com una malla de carreteres però a peu i en bicicleta", conta Paco Tortosa.

Un carril bici ja construït al costat d'una carretera.

"És barat de fer atés que la majoria de camins només s'hi han d'adequar", reconeix Tortosa. Molts dels camins ja estan construïts, com ara les antigues vies verdes, com la d'Ulls Negres i la de l'antic Trenet, entre Carcaixent i Dénia. A més, en els darrers mesos, se n'han fet ja de noves com l'Anell Verd Metropolità de l'Horta i les vies ciclistes que connecten Borriana amb el seu port, Castelló amb Almassora i la Vall d'Uixó amb les Coves de Sant Josep i Onda fins al Camí de l'Ermita del Salvador.

Gran potencial turístic

Una malla de vies que creue el País Valencià de nord a sud podria ser, sense dubte, un atractiu turístic molt gran per al País Valencià. "En connectar zones de costa i nuclis urbans amb eixos paisatgístics, es podria crear una ruta litoral per a fer cicloturisme", analitza el geògraf.

Quan aquest projecte de vies per a vianants i ciclistes concloga i es concrete, és molt probable que siguen moltes les empreses que vulguen explotar el potencial turístic de fer una ruta pel litoral valencià i farcida, a més, de paratges naturals. "Podria ser perfectament una ruta de 10 a 14 dies que recórrega tot el país des de Vinaròs fins a Pilar de la Foradada. Podria ser un gran boom", conclou Tortosa.