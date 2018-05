Concretament, divendres 11 de maig, a les 20 hores, el Casal d’Amposta (C/ Simpàtica, 6) acollirà un taller participatiu i sessió de debat per aprofundir en la problemàtica de la brossa al Delta, i avançar en possibles solucions i accions per combatre-ho. Les persones assistents podran signar un compromís voluntari per desenvolupar accions en este sentit, ja siga a títol individual o per entitats.



Per la seua banda, diumenge 13 de maig, a les 9.30h, l’Oficina de Turisme d’Amposta, i, a les 10 h, la platja Eucaliptus, seran els punts de trobada per a la neteja de la platja, entre la zona de la bomba de Baladres i l'Aluet. Més informació i inscripcions, al tel. 977 482 181.