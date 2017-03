El Parc del Garraf impulsa la recuperació de conreus d’espigalls

Els primers resultats del projecte de recuperació de l’espigall s’han presentat aquest 3 de març en els camps que la Fundació gestiona al costat de l’Escola de Natura de Can Grau, situada dins el Parc. El projecte, que té una durada de vuit anys, es troba en el seu equador, pel que ja s’han pogut donar alguns resultats com és haver pogut determinar les varietats genètiques i ambientals del vegetal per a la seva òptima utilització en el mercat.

L’objectiu és aconseguir una DO per aquest producte com espigall del Garraf per vincular-lo al territori i donar-li la projecció necessària per a la seva producció i comercialització. En aquest aspecte, és important consolidar l’agricultura dins el Parc del Garraf per passar a definir i promocionar la nova varietat d’espigall i trobar la implicació del sector de la gastronomia.

El projecte de recuperació de la col brotonera o espigall al Parc del Garraf és fruit del conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i la Diputació de Barcelona, i s’emmarca en un projecte més ampli iniciat l’any 2013 en el que es proposaven diferents eines que permetessin el desenvolupament econòmic, rendibilitat, gestió sostenible i autogestió de les explotacions agrícoles dins l’entorn de la Xarxa de Parcs Naturals.

En la presentació dels resultats del projecte hi ha participat el director científic de la Fundació Miquel Agustí, Joan Simó, juntament amb el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, la presidenta de NODE Garraf, Rosa Huguet, i la presidenta de l’Associació d’Espigalls del Garraf, Montse Marcè.

La jornada s’ha completat amb una degustació d’espigalls a l’Escola de Natura de can Grau, amb presentacions realitzades per l’Escola d’Hosteleria de Castelldefels, membres del projecte Parc a taula de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.