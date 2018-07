Set exemplars de poni pottoka, sis eugues i un semental vasectomitzat, han arribat aquest dijous al Parc del Garraf provinents del Zoo de Peña Escrita d’Almuñécar (Granada) clausurat per la Junta d’Andalusia, on hi viuran en règim de semilliberat en un espai tancat de sis hectàrees. El trasllat d’aquesta animals des d’Almuñécar ha estat organitzat per la Fundació Miranda i forma part d’un projecte pilot per avaluar la idoneïtat del Parc del Garraf, de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, com a hàbitat permanent al llarg de tot l’any.