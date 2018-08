L’acció s’emmarca dins la campanya “Per un Delta Net!”, que va néixer el 2015 amb el suport de l’Associació de Voluntaris del Parc. L’objectiu és coordinar accions de neteja d’espais naturals i periurbans als set municipis del delta de l’Ebre, i sensibilitzar de la problemàtica de la brossa, i promoure un canvi d’hàbits en la relació de la ciutadania amb l’entorn i en el consum, per reduir els residus generats.

11.250 gots en 2 anys

Concretament, la distribució de gots reutilitzables s’impulsa per segon any consecutiu, per evitar la gran quantitat de brossa que genera aquest tipus d’esdeveniments, sobretot plàstics, i promoure una transició cap a comportaments més responsables amb el medi.

L’acció es materialitza gràcies al suport de sis ajuntaments implicats: l’Ampolla, l’Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Per la seva banda, els municipis s’encarreguen de distribuir-los entre establiments de restauració adherits, sobretot en guinguetes de la platja. Entre aquests 6.500, el Parc repartirà lots de 150 unitats a les guinguetes de les platges que formen part del parc natural. En les dues edicions, ja s’han repartit 11.250 gots reutilitzables.

El director del parc, Francesc Vidal, ha qualificat aquesta acció “un bon exemple per abordar la problemàtica de la brossa marina, que ens afecta especialment en la zona litoral de l’espai protegit”. Vidal ha valorat, també, la suma d’esforços des de diferents entitats implicades.

Accions més enllà

En paral·lel a aquesta acció, l’Associació de Voluntaris del Parc ha promogut mocions municipals als set ajuntaments de l’àmbit del parc per anar més enllà i aprovar la utilització de gots, plats i coberts reutilitzables als actes municipals i autoritzats per l’ajuntament, així com a les guinguetes de les platges. De moment, la moció ja s’ha aprovat a Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja.

El president des de l’Associació de Voluntaris, Pere Magrané, s’ha mostrat “satisfet per la moció aprovada i esperen que aquest estiu ja es pugui veure l’efecte dels acords adoptats a les diferents festes i bars de les platges de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i La Ràpita”.

Més accions “Per un Delta Net!”

A més de la distribució de gots, en el marc de la campanya “Per un Delta Net!”; les accions més destacades d’aquests anys han estat neteges conjuntes, la realització de xerrades, taules rodones i tallers de sensibilització, la participació al “ A més de la distribució de gots, en el marc de la campanya “Per un Delta Net!”; les accions més destacades d’aquests anys han estat neteges conjuntes, la realització de xerrades, taules rodones i tallers de sensibilització, la participació al “ Let’s Clean Up Europe ”, i al projecte Act4Litter , entre altres.

La propera acció dins de la campanya serà la realització de l’edició estival del “Marine Litter Watch Month” a la platja del Serrallo, el proper 20 de juliol.