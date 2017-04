El Parc Rural de Montserrat rep un nou impuls

El projecte de Parc Rural de Montserrat té com a objectiu recuperar l’activitat agrària i donar valor als recursos agrícoles, forestals, ramaders, turístics i culturals de la zona. Es tracta d’un projecte que ja es va intentar tirar endavant, sense èxit, l’any 2004, i que fa uns mesos va tornar a començar a caminar. Entre les seves apostes inclou el crear la marca Montserrat, vinculada a productes de qualitat produïts a la zona. Per fer-ho possible, però, cal que administracions, propietaris, pagesos i associacions de productors vagin tots a una i en la mateixa direcció.

El Parc Rural es planteja com una eina de gestió, que malgrat s’ha iniciat des dels ajuntaments, no serà un instrument de l’Administració, sinó del conjunt dels actors implicats. Entre les funcions que pot acomplir el Parc Rural hi ha, per exemple, l’assessorar els productors, introduir elements de qualitat, assegurar canals de distribució, fomentar el cooperativisme o crear un perfil turístic propi.

Per fer possible el Parc Rural de Montserrat els ajuntaments impulsors volen seguir dos camins. Per una banda, traslladar el projecte a totes les associacions de pagesos, cooperatives, productors, ADF... que hi puguin estar involucrades a través de la figura d’un Consell de Participació. D’altra banda, es vol que la Diputació de Barcelona assumeixi aquesta iniciativa per recuperar l'activitat rural, que els darrers anys s'ha anat reduint, malgrat les potencialitats del territori. També cal aconseguir suports econòmics.

En aquest sentit, el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, va manifestar que la intenció és acabar la legislatura amb la qüestió tècnica lligada per endegar una segona part més executiva en el futur. També es va acordar crear una figura legal per tal que s'hi adhereixen tots els agents implicats que ho desitgin.