"Es caracteritza pel missatge, en positiu, i pel seu punt molt creatiu, innovador i performatiu, que posa imaginació al tipus de ciutat que volem " explica Eva Vilaseca, de Park(ing) Day Barcelona.

Tot i ser una acció col·lectiva, que es realitza en paral·lel a moltes ciutats del món, cada entitat o organització actua de manera descentralitzada i autogestiona la seva ocupació. Des de l'organització, coordinada per la Cooperativa Espai Ambiental i ISGlobal, enguany han simplificat el procés, i faciliten la tramitació de permisos i assegurances gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Per participar, una entitat, organització o la ciutadania, ha de pensar una intervenció per a l'espai públic que ocupa un cotxe aparcat al carrer: la proposta ha de girar al voltant d'un dels blocs temàtics contaminació atmosfèrica i acústica, espai verd, espai públic, urbanisme feminista i mobilitat. Es convida a fer una instal·lació Residu Zero, amb materials reutilitzables i coherent amb el missatge. Es pot crear un espai verd per xerrar amb els veïns i veïnes, un espai de lectura a l'aire lliure, o organitzar un taller d'art o de salut. Es convida a deixar anar la imaginació, per trobar propostes per humanitzar la ciutat.

És prevista la participació d'entitats com la Plataforma qualitat de l'aire, Greenpeace, o el Bacc, així com de centres cívics, escoles, biblioteques, famílies, grups d'arquitectes, grups de familiars... Durant el Park(ing) Day s'organitzaran itineraris a peu o en bici per anar visitant cada instal·lació, així com un concurs de fotografies a través de les xarxes socials. Les entitats que desitgin participar, han de seleccionar una plaça d'aparcament, preferiblement de zona blava, i han de comunicar-ho a l'organització al principi de l'estiu, per poder facilitar la planificació.

L'espai públic i el Park(ing) Day al món

Va nèixer el 2005 a San Francisco, amb l'ocupació d'una plaça de pàrquing per part de l'estudi d'art i disseny Rebar. Avui se celebra a més de 200 ciutats del món, amb la missió de reclamar espais públics més amables amb les persones, i millorar la qualitat de l'hàbitat humà urbà.