Els microplàstics són partícules molt petites incloses en certs productes, però també es poden desprendre d'altres fonts.

Aquesta és una de les mesures votades aquest dimarts a la Comissió per anar més enllà de les mesures incloses en l'anomenada "estratègia del plàstic" de la Comissió Europea.

En representació de Rethink Plastic Alliance, unió de diverses ONGs que lluiten contra la contaminació per aquests materials, Meadhbh Bolger, d'Amics de la Terra-Europa, ha valorat positivament la decisió:

"La Comissió de Medi Ambient ha reconegut que els plans de la Comissió Europea per afrontar la contaminació per plàstics s'han d'enfortir per protegir els oceans. El vot d'avui transmet una indicació clara que es pot fer més i s'ha de fer més per tallar l'afluència de plàstics des de les fonts on s'originen i que els governs nacionals d'arreu d'Europa han d'afrontar aquest repte."

Una altra mesura recomanada per la Comissió és la prohibició total, també a partir del 2020, dels plàstics oxodegradables, un tipus de material que es considera biodegradable però que es trenca en fragments molt petits, cosa que fa que augmenti la presència de microplàstics en rius i oceans. També demanen que es reconegui que els plàstics biodegradables o compostables no permeten prevenir la contaminació dels oceans i, per tant, no haurien de servir com a argument per mantenir els objectes de plàstic d'un sol ús.

En canvi, la Comissió no ha aprovat mesures per afrontar la contaminació generada per pèl·lets de producció industrial, que es barregen i fonen per fabricar objectes quotidians. Ni tampoc augmentar els incentius econòmics per reduir la producció i el consum de plàstics.

El Parlament Europeu votarà aquestes propostes al setembre.