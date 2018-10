Es valora el Pla Clima de Barcelona per la integritat i l’eficàcia del procés, la importància de fer un enfocament general i transversal que integri mitigació, adaptació, justícia climàtica i que sigui d’implantació intergeneracional.

Aquest premi s’afegeix a la certificació de la xarxa de ciutats pel lideratge climàtic C40 que reconeix l’elevada qualitat del Pla Clima i certifica que és compatible amb l’Acord de París del 2015. Només Nova York i París havien rebut prèviament aquesta certificació.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz ha declarat que Barcelona vol ser una ciutat líder en la lluita contra el canvi climàtic, “aquest pla ens situa al mateix nivell que ciutats pioneres com Londres, Nova York o París. El Pla Clima és una oportunitat per sumar, per lluitar pel bé comú, per una ciutat viva on les persones són al centre de les polítiques climàtiques, especialment les més vulnerables, perquè els efectes del canvi climàtic no són iguals per tothom”.

Janet Sanz ha afegit que “Barcelona analitza en el seu Pla Clima com afecta el canvi climàtic a la ciutat i promou un model de ciutat sostenible i de baixes emissions”.

Aquest reconeixement es lliura per primera vegada, en ocasió del 10è aniversari del Pacte d’alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, i busca premiar les millors iniciatives europees que treballen en aquest marc i destaquen per la seva exemplaritat.

L’anunci del guardó internacional s’ha portat a terme en el marc de la trobada de la European Week of Region and Citites, celebrada a Brussel·les.

Cal destacar que l’alcaldessa Ada Colau, justament aquesta setmana, està liderant el perfil d’Instagram C40, per explicar a la resta de ciutats de la xarxa què esta fent Barcelona en polítiques climàtiques.

El Pla Clima de Barcelona

El Pla Clima de Barcelona és el full de ruta que es marca la ciutat per contribuir amb els objectius de París de no superar la temperatura de la terra 1,5ºC respecte el període preindustrial, assumint així la seva part de lideratge des de les ciutats, en la línia del que també estan fent les principals ciutats del món. D’acord amb el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPPC) aquest objectiu ambiciós requereix reduir les emissions fins a la neutralitat en carboni l’any 2050. En aquest sentit, el Pla Clima està també alineat, ja que pretén reduir les emissions per càpita de la ciutat un 45% per l’any 2030 i ser neutre en carboni l’any 2050.

El Pla mostra el compromís municipal d’aquí a 2030 en la lluita contra el canvi climàtic posant en valor que és un pla coproduït amb la ciutadania i el miler d’entitats del Compromís de Barcelona pel Clima. Es tracta d’un document ambiciós, capdavanter i elaborat col·lectivament que agrupa 242 mesures en 4 eixos estratègics i impulsa una acció transversal que incorpora propostes sobre els principals àmbits de la ciutat com són l’habitatge, la mobilitat, l’economia, l’aigua, el verd, l’energia, la salut, la gestió de residus i el consum.

El Pla Clima es fixa uns objectius que es resumeixen en els següents quatre eixos principals:

– mitigar els efectes del canvi climàtic i frenar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que el provoquen

– adaptar la ciutat davant de conseqüències que ja són inevitables

– justícia climàtica: tenir present i prioritzar les persones més vulnerables

– implicar i coresponsabilitzar la ciutadania en aquesta lluita

El Pla Clima concreta com transformar el problema del canvi climàtic en un motor de canvi per millorar la ciutat a tots els nivells, alhora que dona resposta a la responsabilitat de la ciutat en aquest problema global.

El contingut del pla es pot trobar aquí

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i Energia

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy), signat el 2017, és el nou marc de les anteriors iniciatives europees de mitigació i adaptació al canvi climàtic. És la fusió de la mitigació del canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes) i l’adaptació (Alcaldes per l’Adaptació) sota un mateix paraigua en una sola iniciativa i constitueix el corrent principal del moviment europeu que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

El Pacte té tres pilars principals: compromís de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40% de cara al 2030, incrementar la resiliència de les ciutats, i proposa que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible..

Per dur a terme aquest compromís polític els signataris del Pacte, tenen dos anys per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que ha d’incloure un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi per fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació, una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques i l’estratègia d’adaptació.

Les ciutats representen part del problema del canvi climàtic, ja que concentren bona part de les emissions i del consum energètic de tot el món, però per això mateix també són una part clau de la solució.

En termes generals, gran part de les ciutats ja estan rebent els impactes associats al canvi climàtic, com efectes sobre la salut, l’augment de les temperatures, l’agreujament de l’efecte illa de calor, més períodes de sequera i més inundacions, més onades de calor, l’increment del nivell del mar, la disminució dels recursos hídrics,… En aquest context les ciutats (com les regions i els estats) han d’actuar en varis fronts alhora: en mitigar les emissions, en adaptar-nos als efectes del canvi climàtic i en treballar per a ser més resilients.

Les actuacions de les administracions locals són molt importants per a la gestió de la qüestió del canvi climàtic tant a nivell local, en la mesura que milloren les condicions de vida dels seus ciutadans, com a escala global atès que les concentracions urbanes a tot el món engloben ja avui més del 54% dels habitants del planeta i a la Unió Europea un 74% de la població viu en àrees urbanes on es consumeix el 75% de l’energia.

Les ciutats i els seus àmbits metropolitans representen un enllaç intens entre la urbanització, l’ús de l’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La densitat urbana i l’organització espacial són factors clau que influencien en el consum d’energia, especialment en els sectors del transport i dels edificis.