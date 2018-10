Aquest estiu els mitjans ens sorprenien amb una preocupant notícia. A l'oceà Pacífic, s'ha creat una illa de plàstics que equival a la superfície de França, Espanya i Alemanya juntes. El gran parc de brossa del Pacífic, tal com es coneix aquesta acumulació de residus, aplega 1,8 milions de peces de plàstic que pesen 80.000 tones. Una situació no només preocupant sinó també difícil de resoldre.

Però no només l'oceà Pacífic s'ha convertit en una deixalleria de plàstic. Aquesta qüestió ja s'ha transformat en un problema extensiu a tot el món i també afecta la Mediterrània i, per extensió, la badia de Roses. Els pescadors de les confraries de Roses, Llançà i el Port de la Selva feia temps que buscaven una solució al problema que genera l'acumulació de plàstics a l'entorn marí. I des de no fa gaire participen en un projecte que pretén revertir en part aquesta situació.

"Al llarg de cada jornada de pesca, els pescadors recullen diversos plàstics. Entre els que generen ells mateixos i els que arrosseguen del fons marí, tornen car­regats a port. Quan són a terra, aboquen tots aquests residus a un contenidor de plàstic de color groc que hi ha al port", apunta Joan Fontdecaba, el secretari de la Confraria de pescadors de Roses. A la vila, per exemple, tenen una vintena de contenidors, i a Llançà n'hi tenen sis. Cada quinze dies, aproximadament, una empresa externa s'encarrega de buidar-los. Tots aquests residus passen per un procés que els acaba convertint en nous productes que donen una segona vida als materials.

Roba sostenible des del 2009

La destinació d'aquests residus és l'empresa Ecoalf. La firma, fundada ara fa nou anys, té per objectiu principal crear la primera generació de productes reciclats, com roba i sabates, amb la mateixa qualitat, disseny i propietats tècniques que tenen la resta de productes no reciclats. "El projecte neix de la frustració a causa de l'ús excessiu dels recursos naturals del món, i l'absurda quantitat de residus produïts per part dels països industrialitzats", explica el fundador i president del projecte Javier Goyeneche.

Per aconseguir-ho, l'empresa té contacte des del 2015 amb més de 32 ports mediterranis i 2.500 pescadors que l'han ajudat a recuperar més de 250 tones de residus. A més d'ampolles de plàstic usades, que és el producte més comú que se sol trobar al fons del mar, també s'utilitzen altres elements per reciclar com ara xarxes de pesca desfilades, llantes usades, cotó i llana postindustrials, o fins i tot restes de cafè després de ser consumit.

L'empresa ha arribat a crear més de 250 teixits per tornar a donar utilitat als materials que havien estat descartats. "On la resta veuen residus, nosaltres hi veiem una matèria primera d'altíssima qualitat", apunta l'equip d'Ecoalf. Els processos de transformació permeten convertir els materials en fil, a través dels quals es confeccionen roba, calçat i accessoris amb dissenys innovadors i sostenibles. I, a més, es consciencia sobre l'impacte negatiu dels residus al món.

La sabateria Orígens de Figueres, ubicada a la placeta baixa de la Rambla, és un dels establiments que ha apostat per aquest producte sortit del reciclatge dels plàstics marins.

A la botiga, Miquel Roig hi ha dedicat un ampli aparador per tal de presentat una quinzena dels models disponibles d'Ecoalf. Des del mes de març passat, l'establiment ofereix diversos models de sabates i xancletes, així com també altres articles com samarretes, estoigs i motxilles de la mateixa marca. Tots amb el teixit procedent del reciclatge d'ampolles de plàstic i, amb alguna altra particularitat, com per exemple les soles elaborades amb algues marines. Per a cada model, es poden arribar a reciclar fins a 70 ampolles de plàstic.

"Des que vam conèixer aquest projecte, en el marc de la Fira de Milà del setembre passat, ens va emocionar. És un concepte que encaixa molt bé amb el nostre tarannà. Ens agrada molt treballar amb productes que tenen valor afegit i que cuiden els conceptes de solidaritat, la utilització de productes naturals i la priorització de la qualitat", explica Roig.

I afegeix que molta gent, en dubtar entre dos parells de sabates, automàticament es decanta per la marca Ecoalf en conèixer el concepte que amaguen aquests productes. "És molt important recalcar que són productes que tenen les mateixes propietats que la resta. Són unes sabates amb valor afegit", conclou l'empresari Miquel Roig, que les anomena "sabates veganes".

Com diu el lema d'Ecoalf, no hi ha un planeta B, alternatiu a l'actual, i per aquest motiu és de vital importància cuidar el món en què hem de viure.