El porta a porta recull 11,64 tones en 4 mesos a Castellar del Vallès

Un total de 51 establiments comercials i de restauració de Castellar estan participant activament des del passat mes de novembre d'una prova pilot de recollida de residus porta a porta amb identificador d'usuari impulsada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. La iniciativa ha permès recollir 11,64 tones de residus durant les primeres 18 setmanes, un 90% de les quals corresponen a la fracció de matèria orgànica.

La implantació d'aquest sistema de recollida s'està duent a terme de forma experimental durant sis mesos entre grans generadors, com ara bars i restaurants, fruiteries, peixateries, forns i pastisseries, tots ells ubicats a l'àrea coneguda com L'Illa del Centre.

Segons el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Aleix Canalís, "s'ha d'agrair la implicació de la major part dels establiments en la recollida porta a porta, fet que ha permès incrementar la recollida selectiva dels residus municipals". Així, dels 64 establiments que van rebre contenidors amb xip identificador d'usuari, 51 ja hi participen activament, 12 no han aportat encara residus o no volen participar d'aquest sistema i un ja compta amb un gestor de residus propi.

Les diferents fraccions es recullen en dies concrets de la setmana, segons un calendari establert: dilluns, dimecres i divendres, paper i cartró, dimarts, dijous i dissabte, envasos, i dijous, rebuig, i de dilluns a dissabte, matèria orgànica. Els horaris de recollida s'han anat adaptant a les necessitats que han anat fent arribar els diferents comerços.

La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural ha dut a terme una valoració de com s'està fent la segregació dels residus per part dels establiments. Així, "dels 35 que participen en la recollida de totes les fraccions, 15 ho fan molt bé, 12 ho fan de forma correcta amb algun aspecte a millorar, 6 ho fan de manera regular i 2 no separen les diferents fraccions", explica Canalís. A més, "uns altres 16 establiments participen en la recollida de paper cartró i envasos i ho fan molt correctament", afegeix el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural.

Mentre dura la prova pilot, un informador del Consorci de Residus visita els establiments per assessorar-los, resoldre dubtes i animar-los a participar d'aquest sistema. L'Ajuntament té previst enviar una carta als establiments que no participen d'aquesta prova pilot indicant-los que tenen l'obligació de gestionar-se el residus, ja sigui a través del sistema porta a porta o a través d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya. La prova pilot compta amb una subvenció de 50.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya i s'emmarca en el nou Pla de Prevenció i Gestió dels Resisus Municipals del Vallès Occidental (PREVOC) que està acabant d'elaborar el Consorci per a la Gestió de Residus de la comarca.

Continuïtat i implantació al Mercat

Segons Canalís, "la recollida porta a porta entre els establiments de L'Illa del Centre tindrà continuïtat després dels sis mesos de prova pilot". El regidor també ha anunciat que a primers d'abril el mateix sistema de recollida s'implantarà entre els establiments del Mercat Municipal. "Haurem de veure quina resposta té aquest sistema per poder millorar els percentatges de recollida selectiva", ha reblat Canalís.

La intenció de la iniciativa és superar l'estancament del reciclatge que s'ha detectat a la comarca del Vallès Occidental i poder assolir els objectius previstos per l'Agència de Residus de Catalunya i la Unió Europea per a l'any 2020, que són arribar al 60% de recollida selectiva. A més, també es vol incrementar els percentatges de recollida selectiva i de la fracció orgànica als grans productors en un 50%.