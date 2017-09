El Prat de Llobregat acull els Diàlegs d'educació i comunicació ambiental de Catalunya

La comunicació i l'educació ambiental des d'entitats, centres docents, ajuntaments, governs o empreses s'han convertit en elements indispensables davant els reptes ambientals que ha d'abordar la nostra societat. Reptes globals com el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat i reptes més locals com la mobilitat, la contaminació de l'aire, la gestió de l'aigua, els residus o la degradació dels espais naturals propers.

Sorgeix aleshores la necessitat de comunicar de forma clara i precisa, a través de diferents canals, per generar confiança i incrementar el grau de consciència ambiental de la societat. I neix, també, la necessitat de triar quines estratègies i metodologies pedagògiques cal seguir per aconseguir que l'educació ambiental esdevingui un recurs per formar una ciutadania compromesa i corresponsable, favorable a l'acció per al canvi necessari.

Amb motiu de la celebració dels 30 anys dels primers programes locals d'educació ambiental, la ciutat del Prat de Llobregat acull els dies 5 i 6 d’octubre els diàlegs d'educació i comunicació ambiental centrats en els recursos i les tècniques que podem fer servir per establir bons processos d'educació i comunicació ambiental.

Consulteu el programa, reserveu la data i feu la vostra inscripció.

Coincidint amb aquests diàlegs, i en el marc de la celebració dels 30 anys dels primers programes locals d’educació ambiental al Prat de Llobregat, es podrà visitar l’exposició Camins de Natura, Itineraris Vitals des del dia 6 de setembre fins el 15 de novembre al Cèntric Espai Cultural . Una exposició inaugurada al 2015 coincidint amb els 40 anys de la creació del primer itinerari de natura a Catalunya i a l’Estat (Bosc de Santiga, a Barberà del Vallès al 1975) i amb els 30 anys de la fundació de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (1985), que té per objectiu reflexionar sobre el paper dels educadors i educadores ambientals i com repercuteix la natura i l’entorn en el desenvolupament de les persones.

Paral•lelament a l’exposició es proposen activitats guiades per conèixer, experimentar i comprendre millor allò que ens envolta.

Consulteu l'oferta d’activitats (disponible a partir de setembre) i feu la vostra inscripció :

Organitza: Ajuntament del Prat

Coordinació tècnica: Societat Catalana d’Educació Ambiental

Col•laboren: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya.