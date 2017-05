El projecte Beenergi seleccionat com a un dels millors projectes en energia sostenible d'Europa

Els programes «Beenergi» i «ENERINVEST» de la Diputació de Girona han organitzat, a la Casa de Cultura de Girona, la jornada «Opcions de finançament per a inversions en energia sostenible», en què 60 pimes i ajuntaments han rebut informació, de tècnics i d’11 entitats financeres, sobre com obtenir finançament per a projectes d’energia sostenible.