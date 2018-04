El Regne Unit anuncia la implantació d'un Sistema de Dipòsit per acabar amb la contaminació per plàstics

El Regne Unit s'uneix a les més de 40 regions i països de tot el món que han optat per recuperar l'hàbit de retornar els envasos a la botiga per impedir que, cada dia, milions de llaunes i ampolles es perdin i acabin contaminant l'entorn. "Introduirem un Sistema de Dipòsit que augmenti les taxes de reciclatge i redueixi la quantitat de residus que contaminen el nostre territori i els nostres mars", ha anunciat oficialment el govern de Theresa May.



Si només es fa referència a les ampolles de plàstic, les dades de Downing Street assenyalen que al Regne Unit es consumeixen 13.000 milions d'ampolles de plàstic a l'any i que més de 3.000 acaben abandonades. Per aquest motiu han pres la decisió d'implementar un Sistema de Dipòsit per acabar amb aquesta contaminació que, literalment, consideren "una plaga".



Els detalls del sistema han de ser definits en una consulta amb tots els agents implicats, però el govern del Regne Unit ja ha especificat que a Anglaterra es vendran amb dipòsit tots els envasos de begudes, ja siguin de vidre, metall o plàstic. La premsa parla d'un dipòsit al voltant dels 15 penics.



"És indubtable que el plàstic està provocant una situació caòtica, que està destruint els ecosistemes marins. És absolutament vital que solucionem aquesta amenaça i recuperem els milions d'ampolles que acaben cada dia al fons del mar", ha detallat Michael Gove, ministre de Medi Ambient britànic.





De fet, l'evidència és tal que, fins multinacionals de la beguda, com Coca-Cola, o del comerç, com la líder britànica Tesco, s'han pronunciat de manera favorable a impulsar els Sistemes de Dipòsit també en les últimes setmanes.



En la mateixa línia s'ha manifestat la ciutadania britànica, ja que entitats locals com Greenpeace UK o Surfers Against Sewage han lliurat en els últims mesos sengles peticions per implementar un sistema de Dipòsit signades per més de 300.000 persones cada un.



Aquest anunci s'alinea amb les crides internacionals cada vegada més potents i freqüents a favor de recuperar la pràctica de retornar els envasos de begudes a la botiga per evitar el seu abandonament massiu en els nostres entorns terrestre i marí. Com a exemple, en els últims mesos s'han pronunciat en aquest mateix sentit la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l'Assemblea General de Medi Ambient de les Nacions Unides o fins al mateix G20. De fet, l'últim a fer-ho va ser el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans. "Els Sistemes de Dipòsit són una forma realment bona de garantir que les ampolles i llaunes no acaben en el medi ambient i animo als estats membres a que els considerin", ha afirmat.



A Espanya, cada dia, 30 milions de llaunes, ampolles i brics es perden i acaben contaminant l'entorn. És per això que, diverses comunitats autònomes, estan avançant perquè molt aviat aquí també es puguin retornar els envasos de begudes a les botigues i evitar que acabin tirats per carrers, camps o platges.

Les organitzacions que formen part de la plataforma Retorna aplaudeixen la decisió del govern britànic i esperen que serveixi d'impuls perquè, aquí a Espanya, es posin en marxa aquests sistemes als quals porten donan suport des de fa anys.