El sistema elèctric espanyol dispara les seves emissions un 18% el 2017 fins a les 74,8 milions de tones de CO2

Segons informa El Periódico de la Energia el sistema elèctric espanyol ha disparat les seves emissions un 17,78% respecte a 2016 fins arribar a les les 74,8 milions de tones de CO 2 . Entre les causes conjunturals cal destacar la sequera que ha propiciat que s'utilitzessin les centrals tèrmiques més de l’habitual, i, segons destaca la publicació, les renovables i la nuclear no han aconseguit tancar tant el buit tèrmic com en 2016.

Aquesta dada és la segona pitjor dels últims anys. Només superada al 2015 quan es van emetre 77’8 milions de tones de CO 2 , segons dades del consultor Francisco Valverde. Però en 2017 s'ha superat amb escreix la mitjana que des de 2013 està al voltant dels 69 milions de tones de CO 2

Cal destacar que novembre va ser el pitjor mes, amb 8 milions de tones de CO 2 emeses. Amb aquestes dades, el factor d'emissió, és a dir, el que s'emet per MWh generat, s'ha disparat fins als 0,287 t CO 2 / MWh.

Sens dubte, la font de generació elèctrica que més emet són les centrals tèrmiques, que han estat les culpables d'emetre gairebé el 60% del total de les 74,8 milions de tones equivalents de CO 2 . Aquesta tecnologia emet gairebé 1.000 grams de CO 2 per kWh generat, molt per sobre de la resta.

La següent tecnologia que més emet són els cicles combinats de gas. En aquest cas són responsables del 16,8% del total d'emissions. Emet uns 430-450 grams de CO 2 / kWh. Després vindria la cogeneració amb el 14,7% del total d'emissions, seguit pel fuel que emet el 7%. Aquesta tecnologia que pràcticament no s'usa és la segona més contaminant amb uns 800 grams de CO 2 / kWh.