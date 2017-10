El trànsit disminueix, es dispara l’ús del Bicing i es redueix la contaminació en el Dia sense Cotxes a Barcelona

Barcelona ha celebrat el Dia sense Cotxes amb una baixada de l'ús del vehicle privat en un 6 %, mentre que l'increment dels usuaris del Bicing ha crescut fins al 19 %, segons l'Ajuntament. Hi ha restriccions de trànsit importants en una setantena de carrers i a dues grans artèries de la ciutat, la via Laietana i Gran de Gràcia.

La Setmana de la Mobilitat va acabar amb la celebració del Dia sense Cotxes amb la "idea de comprovar com pot ser una ciutat sense cotxes", ha assegurat la regidora de mobilitat, Mercedes Vidal. Fins ara s'ha notat al carrer un descens del trànsit de vehicles privats del 6 % , que ha donat espai als vianants. On es nota més la repercussió d'aquesta jornada és en l'ús del Bicing, que ha vist com el nombre d'usuaris s'ha incrementat en un 19 %.

La regidora de Mobilitat ha explicat que la reducció del trànsit "ha de perdurar" i demana als ciutadans "ser capaços de fer un canvi de mobilitat".

Durant aquesta jornada s'han tallat a la ciutat 76 carrers. Les restriccions més importants al trànsit privat es produeixen a la via Laietana i també al carrer Gran de Gràcia, que només hi pot circular el transport públic. Aquests fets han provocat algunes retencions en moments puntuals, segons ha assegurat Carles Reyner, intendent adjunt de la divisió de la Guàrdia Urbana. El mateix Reyner ha afirmat: "Pensem que l'objectiu que perseguíem l'hem aconseguit", que és el de treure cotxes de la via.

Cent-vint-i-vuit mil desplaçaments menys en vehicle privat a motor el Dia Sense Cotxes

Les dades registrades durant la jornada indiquen que durant el Dia Sense Cotxes el trànsit a tota la ciutat s’ha reduït en un -6,2% (mitjana d’interior ciutat, rondes i accessos) el que suposa que s’han produït 128.790 desplaçaments menys en vehicle privat. De manera paral·lela a la disminució del transport privat, s’ha incrementat l’ús del transport públic. Així, les persones que avui han optat per moure’s amb el metro de Barcelona han augmentat en un 3%, a l’espera de tancar les dades definitives per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). També s’ha registrat un augment dels desplaçaments en Bicing del 19%.

Al llarg del dia s’han dut a terme 76 talls de carrers secundaris i d’àmbit local, dels quals 30 han tingut lloc durant el matí, 32 durant la tarda i 14 han estat tallats tot el dia. Els talls de trànsit han donat pas a més d’un centenar d’activitats ciutadanes que s’han desenvolupat amb normalitat, excepte en una quinzena d’ubicacions on la programació s’ha hagut de suspendre o traslladar a causa de les condicions meteorològiques. Alhora, s’han realitzat dues restriccions de trànsit a Via Laietana i a Gran de Gràcia, on s’ha restringit el pas al vehicle privat prioritzant el pas del transport públic. Un total de 8.000 escolars han participat avui en les activitats al carrer.

El Dia Sense Cotxes s’ha celebrat emmarcat dins de la La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017 que ha tingut lloc del 16 al 22 de setembre amb un programa ampli d’activitats organitzades per l’Ajuntament, entitats i associacions, amb l’objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles entre la ciutadania i a la vegada fer visibles els canvis en l’ús de l’espai públic per construir una ciutat més verda, més confortable i menys contaminada.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per conscienciar sobre la importància de reduir l’ús del vehicle privat i circular a peu, en bici o en transport públic, d’acord amb les fites que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és un esdeveniment que s’emmarca dins l’European Mobility Week en què centenars de ciutats de diversos països d’Europa organitzen activitats similars a les que tenen lloc a Barcelona durant una setmana, per tal de conscienciar sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible en benefici de tothom, restringint durant el Dia Sense Cotxes l’ús del vehicle privat.

La contaminació atmosfèrica baixa un 17% a la cruïlla Tamarit-Borrelll el Dia sense Cotxes

Una unitat mòbil de control de la qualitat de l’aire va mesurar els nivells acústics i de contaminació abans i durant el Dia Sense Cotxes a la Cruïlla per la Qualitat de l’Aire, a Comte Borrell amb Tamarit. Els valors detectats en aquest espai es van reduir un 17% respecte dels dies previs i ha estat un -67% inferior respecte de la cruïlla entre Gran Via i Comte d’Urgell, zona propera oberta a la circulació. La contaminació acústica també ha disminuït en un -3%, en relació als dies anteriors i en un -11% en comparació a Gran Via amb Urgell.

Les xifres suposen una bona notícia per als veïns del barri de Sant Antoni, ja la reobertura del Mercat de Sant Antoni la propera primavera inclourà la urbanització amb plataforma única dels carrers del Comte d’Urgell i de Tamarit, i la transformació de la cruïlla en una plaça de 2.000 metres quadrats.

