El Vallès Occidental signa un acord sobre economia circular

L’Acord VALLÈS CIRCULAR és un acord decaràcter territorial signat per les entitats comarcals, els alcaldes i alcaldesses de la comarca i els representants d’entitats que juguen un paper clau en el procés per incorporar els principis de l’economia circular en les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Aquesta iniciativa reflecteix el compromís i la voluntat de l’administració i dels agents privats d’assumir la seva responsabilitat en la superació de l’actual model econòmic que, basat en “produir, utilitzar i tirar”, es mostra insostenible a mig i llarg termini. I per treballar per la implementació de l’economia circular, que posa l’èmfasi en l’ús sostenible dels recursos, amb la reutilització, la reparació i l’increment del reciclatge com a mesures per allargar al màxim el temps de vida de productes, materials o energia i obtenir beneficis, tant ambientals com econòmics i socials.

L'acte ha comptat amb la presència dels representants dels diferents ajuntaments de la comarca, així com de diverses entitats i ha estat presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. El conseller ha destacat que "l'economia circular és una aposta per la sostenibilitat, la competitivitat i la menor dependència de l'exterior" i ha remarcat la rellevància "que aquest acord se signi al Vallès Occidental, un motor econòmic".

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez ha explicat que "l’acord reflecteix el compromís i la voluntat de l’administració i dels agents privats d’assumir la seva responsabilitat en la superació de l’actual model econòmic que es mostra insostenible a mig i llarg termini.Estem compartint un projecte estimulant i de gran potencial pel desenvolupament de la comarca, ho estem fent entre tots, assumint un paper actiu en el canvi, un canvi que no és possible de cap altra manera".

Un canvi de model que s’està promovent de forma decidida a Europa per impulsar la competitivitat mundial, fomentar el creixement econòmic sostenible i crear nous llocs de treball. I que es desenvolupa a Catalunya a través de l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i circular aprovada pel Govern de Catalunya o les iniciatives de la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat entre d’altres, que actuen com a elements de referència per a la implementació de polítiques i actuacions en el territori.

El Vallès Occidental és un espai territorial idoni per alinear les polítiques i actuar a favor del canvi. Es compta amb una massa crítica rellevant pel que fa a empreses i agents clau (universitats, centres de recerca, organitzacions empresarials, grans empreses...), així com una tradició en polítiques i estratègies de concertació i col·laboració pel desenvolupament de la comarca. Un escenari adient per actuar i accelerar la transició cap a una economia circular, per esdevenir un territori de referència pel que fa a l’aprofitament del nou model en favor d’un major i millor desenvolupament que ajudi a generar riquesa i ocupació, millori la qualitat de vida de la ciutadania i alhora que afavoreixi una millora en el medi ambient.

Per compartir un full de ruta cap a un futur més sostenible en la comarca, per afavorir la transició desenvolupant fórmules creatives d’actuació que serveixin per enfortir l’economia local i comarcal aprofitant millor els recursos del Vallès Occidental, es signa aquest acord que es centra en: la integració de polítiques i l’actuació transversal, la creació d’un ecosistema de col·laboració públic-privat, el reconeixement d’empreses i entitats que actuïn com agents de canvi, el potencial de l’administració per influir en el model econòmic, el suport al teixit productiu per avançar a través de l’ecodisseny de productes i serveis, l’ecoinnovació o la simbiosi industrial i, finalment, la realització d’actuacions per apropar la ciutadania a un model de consum responsable orientat a compartir, reutilitzar, reparar, reciclar i consumir productes i serveis de proximitat.

Un acord que no és una actuació aïllada: és fruït del treball iniciat al 2016 per mobilitzar els actius del territori i la constitució del primer embrió per una acció global, la Xarxa d’Impuls a l’Economia Circular al Vallès Occidental, formada per un grup d’Ajuntaments de la comarca, universitats i centres de recerca, organitzacions empresarials i professionals, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La Xarxa ha dissenyat un pla de treball fins el 2020: un treball compartit per definir un pla d’actuació i de col·laboració a l’entorn de 5 eixos: Divulgació i sensibilització, Informació i detecció d’oportunitats, Accés a l’ecoinnovació i ecodisseny, Emprenedoria i ocupació i Simbiosi industrial.

I amb la voluntat de fer fort aquest acord, s’obre a partir d’ara la possibilitat de que empreses i altres organismes del territori que comparteixin l’interès i la voluntat de treballar pel canvi de model es puguin adherir.