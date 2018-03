Els Ajuntaments poden multar les empreses si incompleixen la llei de pobresa energètica

Sentència que pot suposar un abans i un després en la lluita contra la pobresa energètica. Una sentència pionera a Catalunya reconeix la capacitat dels ajuntaments per sancionar les companyies elèctriques si tallen la llum a un client en situació vulnerable sense avisar-lo abans.

La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sabadell Marisol Martínez ha destacat que es tracta d'una "sentència única a tot Catalunya" i ha animat els ajuntaments a treballar-hi:

"És la primera sentència de Catalunya que dona potestat als ajuntaments amb aquesta capacitat sancionadora (...). No posaven en dubte la llei, ni que havien d'haver emès un informe. El que posaven en dubte és que nosaltres els poguéssim sancionar. Aquesta sentència diu que sí i que no hi ha recurs i els condemna a les costes. Per tant, és una sentència única per a tot Catalunya. Animem els ajuntaments que agafin la sentència i comencin a posar-se al servei de la ciutadania perquè és necessari".