Les càmeres s’han instal·lat a punts estratègics del territori, que s’han escollit tenint en compte un seguit de criteris tècnics i tecnològics, com permetre una visió panoràmica del conjunt de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf; disposar de senyal d’Internet, que facilita de manera gratuïta l’empresa col·laboradora del projecte Wifi Penedès; i també disposar d’alimentació elèctrica, que assumeixen els diferents ajuntaments on s’ubiquen les càmeres.

Els aparells instal·lats estan dotats de visió nocturna i de sensors de variació d’imatge, que permeten detectar possibles columnes de fum des de la distància. Així, mitjançant un programa específic de gestió, es detecten les variacions en la imatge i s’emet un senyal d’alerta.

Així mateix, les càmeres situades en els punts més elevats, compten amb un sistema motoritzat que permet un moviment de 360 graus de rotació, facilitant una visió panoràmica, que fa possible també ajustar la visió cap a la zona que es vol observar amb més detall.

Exemple de càmera de vigilància. Font: Indra

Les càmeres transmeten, per Wifi i en temps real, les imatges captades al centre de control de la Federació d’ADF, ubicat a Vilafranca del Penedès, com també al centre de control de Bombers de la Regió Metropolitana Sud, ubicat a Sant Boi de Llobregat. Les imatges també arriben a l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona. En cas necessari, a més, les imatges emeses per les càmeres es poden visualitzar des de qualsevol dispositiu mòbil, ja que són útils tan per detectar columnes de fum, com per aportar informació sobre la seva evolució durant els treballs d’extinció de l’incendi.

Des de la Federació d’ADF del Penedès i el Garraf, que agrupa la totalitat de les 28 ADF de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, no es descarta que els propers anys es pugui ampliar la cobertura, tant per arribar a territoris veïns com per millorar la precisió dels detalls de visió.

En la presentació d’aquesta xarxa de vigilància, el vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, ha felicitat aquesta iniciativa innovadora en la vigilància dels boscos com «una adaptació rellevant a les necessitats de seguiment del territori del segle XXI», i ha afegit: «La societat civil és viva i activa i va per endavant de les idees o de la feina dels polítics, però al final, el que hem de fer tots els agents és treballar conjuntament com en aquest cas. En aquest sentit, ha assegurat que «s’han de destinar recursos públics a la vigilància, que són aprofitats per tots els agents de la cadena com són bombers, agents rurals, ADF o Protecció Civil».

Per la seva banda, la presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, ha agraït a la Diputació de Barcelona el suport rebut a la iniciativa i ha reivindicat la voluntat de la Mancomunitat, mitjançant els nous estatuts, d’avançar cap a noves accions que millorin la prevenció d’incendis en el territori i afavoreixin la gestió forestal dels boscos dels 33 municipis que la conformen.

Per la seva part, Ramon Torrents, president de la Federació d’ADF del Penedès i el Garraf, ha agraït també el suport econòmic de les dues institucions gràcies al qual s’ha pogut ampliar el sistema de vigilància que va posar en marxa l’ADF Subirats l’any 2016, i que comptava amb sis càmeres. L’ajut rebut ha servit per implementat fins arribar a les 19 videocàmeres actuals que permeten visualitzar el conjunt de masses boscoses de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf.