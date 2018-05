Els cavalls de la Fundació Miranda s’acomiaden del Parc del Garraf

El 18 de maig passat va tenir lloc a Olivella la festa de comiat de les dues manades amb més d’una trentena de cavalls de la Fundació Miranda, que van arribar el mes de desembre al Parc del Garraf seguint el camí de transhumància de Marina. Ara mateix els cavalls estan ja tornant cap al pla de l’Orri, a l’alt Berguedà, seguint el mateix camí de transhumància que van fer servir a la vinguda.

Des de l'Escola de Natura de Can Grau, es van anar a buscar les dues manades per agrupar-les i iniciar, el 19 de maig, el camí de de tornada al Pirineu, on pasturaran durant l’estiu.

La ruta de tornada al pla de l’Orri, a l’espai natural de la serra del Catllaràs, a l’alt Berguedà, durarà nou dies seguint l’històric Camí Ramader de Marina, amb parades a Montserrat i a Avinyó per a l’aprofitament de pastures i millora del territori. L’arribada al Pla de l’Orri, seu de la Fundació Miranda serà el diumenge 10 de juny.