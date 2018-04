Els ciclistes de 75 anys tenen un sistema immune similar als joves de 20 anys

Ho sabem. L'activitat física regular ajuda a mantenir la massa muscular, el pes, el colesterol bo i la testosterona per als homes. Però un nou estudi britànic publicat a la revista Aging Cell i difós per Le Monde demostra que l'esport també pot preservar l'efectivitat del sistema immunitari.



Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van estudiar els sistemes inmunològics de 125 adults (55–79 anys) els quals havien mantingut alts nivells d’activitat física (ciclisme) la major part de la seva vida i anaven en bicicleta almenys durant dues hores i mitja a la setmana. Aquest grup de ciclistes es va comparar amb altres dos: un grup d'adults d'edat similar i un dels adults joves (de 20 a 36 anys), saludables però que no habitualment no feien aquesta activitat física.



Resultats: els científics han descobert que els ciclistes grans tenen menys atrofia del timo relacionada amb l'edat que els participants no actius. Aquest òrgan, situat al tòrax, just sota l'estèrnum i entre els pulmons, contribueix a la maduració de les cèl·lules T, els glòbuls blancs essencials per a les defenses immunes.



Protecció addicional

Finalment, la quantitat de limfòcits T en ciclistes d’aquesta edat que van en bicicleta com a mínim dues hores i mitja per setmana, era superior a les persones inactives de la mateixa edat. Segons els científics, aquests ciclistes tenen un perfil immune comparable al dels joves de 20 anys. "El sistema immunitari està cada vegada més feble amb els anys, per la qual cosa la gent gran és més susceptible a malalties autoimmunes, com l'artritis reumatoide, i altres com el càncer", diu el professor Janet Lord, director del Institute of Inflammation and Ageing de la Universitat de Birmingham (Regne Unit), i coautor de l'estudi. "Això vol dir que aquests ciclistes tenen una protecció addicional contra tots aquests problemes. "



"Aquests resultats també demostren que no és perquè estiguin sans que els ciclistes practiquen esports, sinó que és perquè han anat en bicicleta la major part de la seva vida que estan en bon estat de salut ", afirma el professor Stephen Harridge, director del Centre de Ciències Físiques Humanes i Aeroespacials del King's College de Londres.