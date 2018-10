La Conferència ha estat inaugurada pel president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. En el parlament de salutació als participants en la Conferència, Castells ha destacat el paper dels governs locals en la mitigació dels efectes del canvi climàtic: «hem de tancar el cercle local des d’una visió global, amb uns objectius de desenvolupament sostenible i perquè des del món local puguem influir en les polítiques dels Estats».

El president Castells també ha volgut remarcar els 10 anys de vinculació de la Diputació de Barcelona amb l’Aliança del Clima, una entitat pionera en la lluita contra el canvi climàtic «un repte greu que tenim com a planeta –ha remarcat Castells– per al que no podem restar aturats i amb els braços plegats». En aquesta línia ha volgut incidir en les polítiques que des de la Diputació es porten a terme, com l’impuls de les energies renovables, com ara les instal·lacions de calderes de calor amb biomassa i accions d’eficiència i estalvi energètic en edificis i equipaments, però també en la gestió d’espais naturals i en la prevenció d’incendis forestals o en el foment de polítiques de mobilitat sostenible, amb projectes com el de les Vies Blaves.

En l’acte inaugural hi ha intervingut també els dos presidents de l’Aliança del Clima, Tine Heyse, de la ciutat de Gant (Bèlgica) i Olger Matthäus, de la ciutat de Rostock (Alemanya), així com Tutiak Katan, vice-coordinador de les Organitzacions Indígenes de l’Amazònia del riu Basin (COINCA – Equador). Katan ha destacat el paper que els pobles indígenes estan fent per la preservació dels boscos i la biodiversitat de l’Amazònia, que ha qualificat com a “cor del món”, però que ells sols no poden en aquesta lluita per la preservació i que necessiten fer-ho junts amb organitzacions com l’Aliança del Clima.

En la jornada inicial també se celebra la trobada estatal del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia, en la que es farà balanç de deu anys d’aquest moviment creat l’any 2008 amb el con el propòsit de reunir als governs locals que voluntàriament es van comprometre i superar els objectius de la UE en matèria de clima i energia. En la sessió hi participen el diputat d’Espais Naturals Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent, i el subdirector general d’Accions davant el Canvi Climàtic, del Ministeri per a la Transició Ecològica , Eduardo González, amb una exposició de les polítiques i activitats de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic relacionades amb el Pacte dels Alcaldes.

Els membres de l'Aliança pel Clima, de la qual en forma part la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, han reafirmat la seva promesa de reduir les emissions almenys el deu per cent cada cinc anys en suport de la Declaració de Barcelona a la trobada de la Conferència internacional de l'Aliança celebrada a Barcelona entre els dies 1 al 3 d'octubre.

"Hi ha tantes ciutats i pobles que duen a terme una acció climàtica ambiciosa durant molt de temps. Aquests esforços s'han de tenir en compte si volem assolir els nostres objectius climàtics a nivell nacional o fins i tot internacional ", ha explicat Andy Deacon, Coordinador de Polítiques de l'Aliança Clima.

La Declaració de Barcelona subratlla que el nivell local es part important en la lluita contra el canvi climàtic. Exhorta a la UE i als governs nacionals a aprofitar el treball de les ciutats i les regions per assolir els objectius climàtics nacionals i internacionals.

L'Assemblea General de Climate Alliance va aprovar la declaració de Barcelona el 2 d'octubre i es la va presentar el 3 d'octubre en la conferència anual d’aquesta xarxa que va tenir lloc al Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.

La declaració surt una mica abans de la publicació de l'últim informe del clima de l'IPCC i dos mesos abans de la 24a Cimera del Clima de Katowice, Polònia. Climate Alliance farà arribar els missatges de la Declaració de Barcelona a Katowice, en representació dels seus 1.700 membres de 26 països.