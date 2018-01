Els parcs de Catalunya organitzen una desena d'activitats pel Dia Mundial de les Zones Humides

Carme Jurado Sayós. Arxiu Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, adherits al conveni Ramsar per a la conservació i reconeixement internacional de les zones humides, celebren el proper 2 de febrer el Dia Mundial de les Zones Humides, amb una desena d’activitats lúdiques destinades a la ciutadania.

Aquests espais naturals, juntament amb l’Estany de Banyoles, constitueixen les zones humides a Catalunya compromeses amb aquest tractat intergovernamental, que té per objectiu la conservació dels aiguamolls amb un ús racional i sostenible, per garantir la permanència d’aquests ecosistemes determinants per a l’ésser humà. En aquest sentit, contribueixen a la protecció contra els temporals, l’estabilització de la costa, el reciclatge de nutrients i contaminants, la mitigació del canvi climàtic l’emmagatzematge d’aigua, i el subministrament d’aliments i materials per a la construcció, per exemple.

Es tracta d’ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. Per tal de garantir una gestió adequada d’aquests espais, la Direcció General de Polítiques Ambientals ha elaborat un Inventari de les zones humides de Catalunya, que n’identifica i delimita 2.977.

Imatge: N. Subirós. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

4 activitats al Delta de l’Ebre

D’una banda, el Parc Natural del Delta de l’Ebre organitza en total 4 activitats distribuïdes entre els dies 2, 3 i 4 de febrer. Concretament, en el marc de la celebració del Dia Mundial, el parc alliberarà un ocell recuperat al Centre de Fauna del Canal Vell, i presentarà les últimes xifres del cens hivernal d’ocells aquàtics en el seu àmbit, al mirador del Pont del Través (Bassa de l’Encanyissada-Poblenou del Delta), a partir de les 10h.

Dissabte 3, d’11 a 14h, la Reserva Natural de Riet Vell-SEO/BirdLife (Amposta) acollirà un seminari sobre fotografia i conservació, de la mà de Javier Puertas, tècnic d'EUROPARC-España. Està destinat a sensibilitzar els participants sobre els impactes -molts cops "invisibles" - de l'activitat fotogràfica, donar a conèixer possibilitats d'implicació del fotògraf aficionat amb la conservació, i ampliar l'horitzó fotogràfic.

Finalment, diumenge 4, de 9.30 a 13.30h, els més actius podran celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides amb una sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar, la zona de surgències subterrànies permanents d'aigua dolça continental més important del Delta.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va adherir al conveni Ramsar el 1993, per ser un exemple del Delta Mediterrani, amb àmplies zones humides naturals (llacunes costaneres, maresmes, arenals i dunes, etc), així com zones d’arrossars i salines. També per la presència d’hàbitats i espècies amenaçats, en perill o en perill crític. Per exemple, acull 84 espècies i 23 hàbitats al Delta importants per mantenir la diversitat biològica en la regió; 27 espècies en una etapa crítica del seu cicle biològic, i més de 20.000 ocells aquàtics de manera regular, entre altres.

Imatge: M. Cebolla /Arxiu PNDE

Neteja de la platja i visita als Aiguamolls de l’Empordà

Pel que fa al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, hi ha previstes tres accions per celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides els dies 2 i 3 de febrer. Concretament, dissabte 2 s’organitzarà una visita guiada al Parc oberta i gratuïta (ca inscripció prèvia), des del Centre d’Informació el Cortalet a les 11h. Prèviament, a les 10h, també tindrà lloc una jornada per abordar el canvi climàtic a la plana empordanesa, a la Sala d’Actes del Cortalet.

Aquest mateix dissabte, a les 11:30 hores s’inaugurarà una exposició sobre la tortuga babaua (Caretta caretta), en col·laboració amb la Universitat de Vic, per difondre aquesta espècie vulnerable que, de tant en tant, visita els espais del parc.

Pel que fa al diumenge 4, entre les 10.30h i les 13.30h, tindrà joc una jornada de voluntariat per netejar la platja de Can Martinet i gola del Fluvià (Sant Pere Pescador). També es col·locaran caixes niu per afavorir la biodiversitat del parc. Així mateix, el diumenge es donarà el tret de sortida al programa Diumenges a les 11.00 – Deixa’t guiar pels Aiguamolls, que consisteix en visites guiades al Parc cada diumenge per als visitants interessats.

Des de 1993, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà treballa en el marc del conveni Ramsar per mantenir els més de 30 estanys i llacunes, així com els diversos espais d’aquesta zona marjalenca de l’Alt Empordà. Compta amb prop de 5.000 ha protegides sota les figures de Parc Natural i Reserves Naturals Integrals.

Imatge: Julian Wirth. Arxiu Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Tallers per a escolars a Aigüestortes

Per la seva banda, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha organitzat en el marc dels actes de celebració del Dia Mundial de les Zones Humides 8 tallers per a alumnes de primer i segon cicle de primària a 4 escoles diferents de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà durant el mes de febrer. L’objectiu és difondre els beneficis de les zones humides per a la biodiversitat i implicar els escolars en la seva conservació.

Des del 2006, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un dels signants del conveni Ramsar. Es tracta d’una de les zones lacustres alpines més importants de tot Europa en quan a nombre. Prova d’això és la important varietat d’estanys, torberes, rius i barrancs que es troben dins del seu àmbit (prop de 200 estanys).